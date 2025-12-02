Вартість долара і євро трохи зросла в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 2 грудня підвищився на 3 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро також зріс на 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 грудня середній курс продажу долара підвищився на 3 копійки порівняно з 1 грудня і становить 42,04 гривні, курс євро зріс на 4 копійки - до 49,51 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,57 гривні (+0,03 гривні), євро - по 48,8 гривні (+0,06 гривні).

На міжбанку 2 грудня курс долара курс перебував на рівні 42,36 - 42,39 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 1 грудня зростання становило 2 копійки.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 2 грудня порівняно з 1 грудня на 8 копійок - до 42,3413 гривень. Курс євро було підвищено на 42 копійки. На 2 грудня вартість європейської валюти встановлено на рівні 49,3149 гривень.