ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Раді заблокували трибуну: розгляд відставок Галущенка і Гринчук зірвано

Україна, Вівторок 18 листопада 2025 13:04
UA EN RU
У Раді заблокували трибуну: розгляд відставок Галущенка і Гринчук зірвано Ілюстративне фото: у Раді заблокували трибуну 18 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Верховній Раді зірвалося засідання, на якому мали розглянути відставку міністра енергетики Германа Галущенка та міністерки юстиції Світлани Гринчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Роботу парламенту зупинили після того, як низка народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою ухвалити "реальні кадрові рішення".

Водночас нардеп Ярослав Железняк повідомив, що голосування за відставку двох міністрів було заплановане на сьогодні. Однак після блокування головуючий оголосив перерву, а згодом засідання взагалі закрили.

Фракція "Європейська солідарність" заявила, що не голосуватиме за звільнення Галущенка та Грінчук доти, доки на порядок денний не винесуть питання відставки всього уряду. Її представники, зокрема Петро Порошенко, заблокували трибуну, скандуючи: "Уряд - геть".
У Раді заблокували трибуну: розгляд відставок Галущенка і Гринчук зірвано

Спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву та запросив лідерів фракцій і груп для консультацій.

Що передувало

НАБУ та САП раніше повідомили про викриття корупційної організації, до якої, за матеріалами слідства, могли бути причетні високопосадовці. У плівках, оприлюднених НАБУ, фігурує міністр юстиції Герман Галущенко.

Правоохоронці встановили, що учасники схеми вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому" та організували офіс для відмивання грошей. Після оприлюднення інформації Галущенка відсторонили від виконання обов’язків.

Сам міністр заявив, що не тримається за посаду та підтримує своє відсторонення на час розслідування, пообіцявши захищати свою позицію в юридичній площині.

Ба більше, він подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук. Обох посадовців президент уже виключив зі складу РНБО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Міненерго Міністерство юстиції України Герман Галущенко Верховна рада
Новини
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського