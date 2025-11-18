У Раді заблокували трибуну: розгляд відставок Галущенка і Гринчук зірвано

У Верховній Раді зірвалося засідання, на якому мали розглянути відставку міністра енергетики Германа Галущенка та міністерки юстиції Світлани Гринчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Роботу парламенту зупинили після того, як низка народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою ухвалити "реальні кадрові рішення".

Водночас нардеп Ярослав Железняк повідомив, що голосування за відставку двох міністрів було заплановане на сьогодні. Однак після блокування головуючий оголосив перерву, а згодом засідання взагалі закрили.

Фракція "Європейська солідарність" заявила, що не голосуватиме за звільнення Галущенка та Грінчук доти, доки на порядок денний не винесуть питання відставки всього уряду. Її представники, зокрема Петро Порошенко, заблокували трибуну, скандуючи: "Уряд - геть".



Спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву та запросив лідерів фракцій і груп для консультацій.