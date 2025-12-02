ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Тимошенко призвала создать коалицию и правительство национального единства

Вторник 02 декабря 2025 14:58
UA EN RU
Тимошенко призвала создать коалицию и правительство национального единства Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко настаивает на необходимости политического единства для преодоления кризиса в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Тимошенко.

Нардеп призвала власть и парламентские фракции к совместным действиям, подчеркнув важность консолидации.

"Мы призываем президента и все фракции парламента к единству, чтобы вывести из кризиса все системы нашей жизни, стабилизировать ситуацию на фронте и качественно провести мирные переговоры", - отметила она.

По словам Тимошенко, страна сталкивается с высоким уровнем коррупции и "управленческим хаосом", последствия которых испытывают граждане. Глава "Батькивщины" считает, что это сказывается и на ситуации на фронте, и может повлиять на дальнейшие переговоры о мире.

"То, что сейчас происходит, испытывает каждый человек на своей жизни. Мы не воспринимаем кадровые перетасовки как выход из кризиса. Если мы ответственные люди, мы обязаны принять решение об объединении и вывести страну из хаоса", - заявила Юлия Тимошенко.

В Раде требуют отставки Кабмина

Напомним, оппозиция сегодня, 2 декабря, заблокировала трибуну в Верховной Раде, требуя отставки правительства.

Это произошло на впервые за последние недели. Так, 18 ноября в Раде сорвалось заседание, на котором должны были рассмотреть отставку министров энергетики юстиции на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме". Работу парламента остановили после того, как ряд народных депутатов заблокировал трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".

Тогда же лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что ее команда инициирует сбор подписей за отставку правительства. Также она призвала парламент взять ответственность за ситуацию в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко Верховная рада
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит