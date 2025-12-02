Опозиція знову заблокувала трибуну у Верховній Раді

Опозиція сьогодні, 2 грудня, знову заблокувала трибуну у Верховній Раді, вимагаючи відставки Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Після блокування трибуни він оголосив перерву у засіданні, хоча окремі депутати зазначають, що на цьому сьогоднішнє засідання буде завершене.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук натомість заявив, що парламент сьогодні мав розглянути перелік важливих законів, в тому числі й питання, пов'язані з перекладом конвенції, де треба було забрати російську мову.

Судячи з трансляції, представники партії "Європейська солідарність" знову заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи відставки уряду. Народні депутати від "ЄС" також скандували: "Уряд - геть".

Що передувало

Нагадаємо, за останні два тижні опозиція вже не вперше блокує трибуну, чим зупиняє засідання ВР. Так, 18 листопада у Верховній Раді зірвалося засідання, на якому мали розглянути відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Роботу парламенту зупинили після того, як низка народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою ухвалити "реальні кадрові рішення".

Тоді фракція "Європейська солідарність" заявила, що не голосуватиме за звільнення Галущенка та Гринчук доти, доки на порядок денний не винесуть питання відставки всього уряду.

Також 19 листопада народні депутати від "Європейської солідарності" знову заблокували трибуну перед голосуванням за відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Вони наполягали на звіті прем’єра Юлії Свириденко та міністрів Германа Галущенка і Світлани Гринчук перед розглядом їхньої відставки.