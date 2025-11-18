"Батьківщина" закликає до відставки уряду та створення "коаліції єдності"
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про необхідність відставки Кабміну та формування "коаліційного уряду єдності".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на виступ Тимошенко в Раді.
Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час свого виступу повідомила, що її команда ініціює збір підписів за відставку уряду. Також вона закликала парламент взяти відповідальність за ситуацію в країні.
"Головне наше завдання - не боротися політично, а захистити існування України та українського народу. Я переконана, що парламент, який неодноразово був центром припинення криз, виконає свою справу", - заявила Тимошенко.
За її словами, саме концентрація влади стала однією з причин корупційного скандалу в енергетичній сфері. При цьому вона наголосила на потребі формування коаліційного уряду єдності.
"Нам потрібно з вами об’єднати всі сили та створити коаліційний уряд єдності і зробити все для того, щоб далі не розхитувалась ця ситуація, а країна могла далі стояти й не впасти", - зазначила вона.
Тимошенко також закликала не допустити призначення людей без досвіду та з "такими самими корупційними завданнями".
"Я прошу також і народ України підтримати таку єдність, аби ми могли якісне і професійне в інтересах України управління країною нарешті зробити реальністю", - резюмувала лідерка "Батьківщини".
Корупція в "Енергоатомі"
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття масштабної корупційної схеми в державному підприємстві "Енергоатом". За даними слідчих, йдеться про системне відмивання коштів та незаконне збагачення, до якого були залучені окремі українські посадовці.
Після оприлюднення деталей справи президент Зеленський заявив про майбутні кадрові перестановки в уряді, які стосуватимуться Міністерства енергетики та Міністерства юстиції - саме їхні керівники опинилися у центрі скандалу.
На цьому тлі міністр юстиції Герман Галущенко подав заяву про відставку. Свої повноваження також достроково склала міністерка енергетики Світлана Гринчук.
Водночас, засідання ВР 18 листопада, на якому мали розглянути відставку Галущенка та Гринчук, зірвалося. Народні депутати заблокували трибуну з вимогою ухвалити "реальні кадрові рішення".