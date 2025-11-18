"Батьківщина" закликає до відставки уряду та створення "коаліції єдності"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на виступ Тимошенко в Раді.

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час свого виступу повідомила, що її команда ініціює збір підписів за відставку уряду. Також вона закликала парламент взяти відповідальність за ситуацію в країні.

"Головне наше завдання - не боротися політично, а захистити існування України та українського народу. Я переконана, що парламент, який неодноразово був центром припинення криз, виконає свою справу", - заявила Тимошенко.

За її словами, саме концентрація влади стала однією з причин корупційного скандалу в енергетичній сфері. При цьому вона наголосила на потребі формування коаліційного уряду єдності.

"Нам потрібно з вами об’єднати всі сили та створити коаліційний уряд єдності і зробити все для того, щоб далі не розхитувалась ця ситуація, а країна могла далі стояти й не впасти", - зазначила вона.

Тимошенко також закликала не допустити призначення людей без досвіду та з "такими самими корупційними завданнями".

"Я прошу також і народ України підтримати таку єдність, аби ми могли якісне і професійне в інтересах України управління країною нарешті зробити реальністю", - резюмувала лідерка "Батьківщини".