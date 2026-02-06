Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ у Києві та хто залишився без тепла до кінця зими: карта

Що відомо про реальну ситуацію на Дарницькій ТЕЦ

Ввечері четверга, 5 лютого, приватна компанія ТОВ "Євро-Реконструкція", яка є оператором Дарницької ТЕЦ (або ТЕЦ-4) у Києві, опублікувала офіційне спростування інформації щодо строків та обсягів відновлення роботи теплоелектроцентралі.

"У зв'язку з поширенням у публічному просторі інформації про нібито відновлення роботи ТЕЦ, зокрема виробництва теплової та електричної енергії, протягом двох місяців", - пояснили громадянам.

У компанії повідомили, що наразі йдеться "виключно про можливість часткового відновлення теплопостачання".

При цьому орієнтовні строки виконання відповідних робіт (за попередніми оцінками і наявною офіційною інформацією), становлять "не раніше ніж через два місяці".

Наголошується, що кінцеві строки відновлення можуть бути визначені лише:

після завершення робіт із розбирання завалів;

після ліквідації наслідків пошкоджень, які здійснюють підрозділи ДСНС;

за результатами повної технічної оцінки.

Водночас виробництво електричної енергії на Дарницькій ТЕЦ залишається повністю зупиненим.

"Унаслідок ракетних обстрілів об'єкт зазнав критичних пошкоджень обладнання", - повідомили у ТОВ "Євро-Реконструкція".

Зазначається, що станом на зараз відновлення електрогенерації є технічно неможливим та не планується (оскільки характер завданих пошкоджень не передбачає оперативного відновлення).

"Таким чином, ототожнення можливого часткового відновлення теплопостачання з відновленням виробництва електричної енергії є некоректним та таким, що не відповідає фактичному стану речей", - підсумували у компанії.

Публікація ТОВ "Євро-Реконструкція" (скриншот: facebook.com/evroreconstruction)

В яких будинках немає тепла через пошкодження ТЕЦ

Згідно з інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), через пошкодження Дарницької ТЕЦ теплопостачання відсутнє у багатьох будинках:

у Дарницькому районі;

у Дніпровському районі.

Із адресним переліком будинків, які залишились без тепла, можна ознайомитись на офіційному порталі Києва. Станом на 5 лютого 2026 року в ньому перебувало 1126 адрес.

Крім того, відстежувати ситуацію онлайн можна за допомогою відповідної карти.

Відключення будинків від тепла станом на 6 лютого 2026 року (карта: google.com/maps)