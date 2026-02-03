Під ударом ТЕЦ і ТЕС у мороз -25: все про наслідки атаки в Києві, Харкові та інших містах

У найсильніші морози цієї зими Росія завдала масованого удару по ТЕЦ і ТЕС , що забезпечували обігрів українських міст. Атака по восьми регіонах відбувалася хвилями - від дронів і балістики до крилатих ракет.

Про наслідки масованого обстрілу РФ по енергетиці України в ніч на 3 лютого - в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Під ударами були 8 областей України. Обстріл здійснювався хвилями. Під прицілом ТЕЦ і ТЕС. Є пошкодження.

Київ: 2 постраждалих, 1170 будинків без тепла, є руйнування житла, часткові аварійні відключення світла

Київщина: поранений чоловік, пошкоджені будинки та авто

Харків: 2 постраждалих, аварії на енергообʼєктах, 820 будинків - без опалення, розгортають пункти незламності

Суми: влучання у багатоповерхівки, пожежі, порушене теплопостачання.

Дніпро: пошкоджена інфраструктура, житлові будинки, пожежі в області.

Вінниччина: удари по критичній інфраструктурі, 50 громад без світла.

Одещина: понад 50 тисяч людей без електрики, критична інфраструктура - на генераторах

Удари по ТЕЦ і ТЕС при -25 морозу

Ворожий обстріл здійснювався хвилями. Спочатку ворог атакував "Шахедами" та балістикою. Вже вранці в повітряний простір України почали залітати крилаті ракети, запущені противником з моря та зі стратегічної авіації.

Під ударом вчергове опинилася українська енергетика. Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК, заявили у компанії. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання ТЕС.

Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, у -25 морозу РФ вдарила по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях - по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Під ударом були вісім областей України. Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами.

"Цілі винятково цивільні: сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі -25 °C", - наголосив міністр.

Президент Володимир Зеленський також наголосив на тому, що це був прицільний удар противника саме по об’єктах енергетики. Війська РФ запустили значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами - більш ніж 70 і 450 ударних дронів.

Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що 9 людей поранено через атаку.

Київ

У столиці постраждали двоє людей.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла внаслідок нічної атаки на інфраструктуру. Ці ж райони частково в екстрених відключеннях світла. На правому березі продовжують діяти графіки.

Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання.

Крім того, є руйнування в Дніпровському районі в 5-поверхівці. А в Дарницькому - горіла 26-поверхівка.

Також уламки дрона впали на територію дитячого садочка.

У Печерському районі пошкоджена будівля АЗС, 4 автомобілі, лінії електропередач.

Є влучання БпЛА в 22-поверховий житловий будинок на рівні 16-17 поверхів у Шевченківському районі.

Комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи. А в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають.

Київщина

Постраждав 51-річний чоловік, під атакою були енергетична інфраструктура та домівки людей.

Також пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

Харків

Відомо про двох постраждалих. Сталася аварійна ситуація на обʼєктах енергетики. Щоб не допустити замерзання мережі, у 820 будинках, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ, спустять воду.

"Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать", - заявив мер міста Ігор Терехов.

Розгортається понад 100 "пунктів незламності". В області (Лозівська громада) понад 16 тисяч жителів без опалення.

В місті перебої в роботі міського електротранспорту. Аби місто не зупинилося, запустили додаткові автобусні маршрути.

Суми

Є влучання по багатоквартирних будинках у Зарічному районі міста на різних вулицях. Унаслідок першого влучання у 7-й поверх багатоповерхівки пошкоджено постачання теплової енергії в будинку, а також вибито до 10 вікон.

Також зафіксовано влучання по четвертому поверху іншого будинку. Внаслідок удару виникло загоряння, пошкоджено балкон та вікна.

У Конотопі на Сумщині один приватний житловий будинок зруйнований.

Дніпро

У місті Дніпро пошкоджено об’єкт інфраструктури, два приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок та гуртожиток.

Гучно було і у Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та у самому Синельниковому. Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, гараж, авто.

Вінниччина

Прильоти в обʼєкти критичної інфраструктури. Відбувається гасіння пожеж.

Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Одещина

Удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні області. В результаті атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без світла.

Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі.

Критична інфраструктура працює на генераторах.