Найсильніший удар по енергетиці з початку року: у ДТЕК пояснили, що буде зі світлом

Нічна атака РФ завдала найсильнішого удару по енергетиці України від початку року, тож у ДТЕК пояснили, що тепер буде зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Групи ДТЕК у Facebook.

Скільки областей постраждали від ворожого удару

Українцям розповіли, що цієї ночі РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці від початку 2026 року.

Уточнюється, що було атаковано енергетику восьми областей України.

"І це - під час найсильніших морозів", - наголосили у компанії.

Зазначається, що в цілому під ворожою атакою опинилися:

об'єкти генерації електроенергії;

об'єкти розподілу електроенергії.

Наслідки атаки РФ у різних регіонах України

"Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК", - повідомили громадянами.

Крім того, ракетами та дронами було атаковано об'єкти ДТЕК на півдні Одеської області, внаслідок чого тисячі людей залишилися без світла.

У Києві через наслідки атаки вимушено перейшла на екстрені відключення частина лівого берега:

Дніпровський район;

Дарницький район.

Тим часом на правому березі столиці діють тимчасові графіки.

"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів. Світло тримається", - підсумували у ДТЕК.

Публікація ДТЕК (скриншот: facebook.com/DTEKcompany)