Киянам без тепла змінили графіки відключень: в які години буде світло
Мешканці Дніпровського та Дарницького районів Києва, які залишилися без теплопостачання після ворожих атак, отримають більше електроенергії. Енергетикам вдалося розширити технічні можливості для живлення цих районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК та повідомлення гендиректора Yasno Сергія Коваленка.
За словами енергетиків, тепер світло в цих районах вимикатимуть лише у визначені години: з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.
Однак через відсутність опалення навантаження на мережі стрімко зростає.
"Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі - можуть траплятися аварії. Тому просимо, вмикайте потужні прилади по черзі", - закликали в ДТЕК.
Водночас, для будинків, де неможливо покращити ситуацію через наявну мережеву інфраструктуру, місто розпочинає альтернативний проєкт. Йдеться про встановлення потужного обладнання, отриманого від міжнародних партнерів.
"Місцева влада вже розгортає проєкт із встановлення генераторів, наданих ЄС у межах міжнародної допомоги. Енергетики ДТЕК надають повну експертну та фізичну підтримку для реалізації цієї програми", - повідомив Сергій Коваленко.
Ситуація в енергетиці України
Нагадаємо, російські війська систематично завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через це в усіх регіонах країни щоденно застосовують графіки відключень електроенергії.
Крім того, в енергетичному секторі України було запроваджено надзвичайну ситуацію.
Найбільш напруженою залишається ситуація у Києві, де внаслідок обстрілів серйозно пошкоджені столичні теплоелектроцентралі.
Зокрема, у ніч на 3 лютого російські війська завдали удару по Дарницькій ТЕЦ - об’єкт зазнав майже повного руйнування. Атака відбулася в період сильних морозів, унаслідок чого частина мешканців столиці залишилася без опалення.
Вже вдень 6 лютого в Україні почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії. Водночас у деяких областях країни планові графіки наразі не застосовують.