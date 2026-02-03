Понад 70 ракет і 450 дронів: РФ завдала прицільного удару по енергетиці України

Росія здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів. Під обстрілами опинилися кілька регіонів і столиця, відомо про дев’ятьох поранених та значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Масований удар по регіонах і столиці

За словами Зеленського, під час атаки ворог комбінував балістичні ракети з іншими типами озброєння та дронами. Під ударами були Сумська, Харківська, Київська області та Київ, Дніпропетровська, Одеська й Вінницька області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та об’єкти енергетики. У Києві після влучань дронів спалахнули пожежі в багатоповерхівках, зазнав ушкоджень дитячий садок.

Станом на зараз відомо про дев’ятьох поранених.

Ліквідація наслідків триває

На місцях працюють усі необхідні служби - там, де це дозволяє безпекова ситуація. Триває ліквідація наслідків ударів і відновлення інфраструктури.

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти", - заявив Зеленський.

Пріоритетом він назвав своєчасні поставки ракет для систем ППО та захист нормального життя. На його думку, без максимального тиску на Москву завершення війни, підкреслив президент, неможливе.

Що кажуть Повітряні сили

За даними Повітряних сил, цієї ночі противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних дронів.

Було зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:

4 ракети "Циркон"/"Онікс";

32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300;

7 крилатих ракет Х-22/Х-32;

28 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

450 ударних дронів типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів.

Основні напрямки удару - Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 450 цілей - 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

4 ракети "Циркон"/Онікс";

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

20 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

412 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях. Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.