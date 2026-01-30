ua en ru
Санітарна загроза: біля багатоповерхівок Києва можуть з'явитися біотуалети

П'ятниця 30 січня 2026 11:02
UA EN RU
Санітарна загроза: біля багатоповерхівок Києва можуть з'явитися біотуалети Біля деяких багатоповерхівок Києва пропонують встановити біотуалети (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В окремих районах Києва фіксують аварійні ситуації на каналізаційних мережах багатоквартирних будинків, тож комунальним службам рекомендують забезпечити людей тимчасовими біотуалетами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київського міського центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) МОЗ України у Facebook.

Про які аварійні ситуації у Києві йдеться

Згідно з інформацією ЦКПХ, внаслідок численних атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури міста Києва в окремих районах столиці зафіксовано аварійні ситуації на каналізаційних мережах багатоквартирних житлових будинків.

Українцям пояснили, що такі пошкодження:

  • призводять до порушення нормального функціонування систем водовідведення;
  • створюють потенційну загрозу для санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Хто і з чим звернувся до комунальних служб

Повідомляється, що з офіційним листом до відповідних комунальних служб Києва - з огляду на вищезазначене - звернувся головний державний санітарний лікар міста Сергій Чумак (генеральний директор ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України").

Зазначається, що у зверненні надано рекомендації щодо:

  • вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення біологічної безпеки;
  • недопущення забруднення житлових приміщень;
  • запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань серед мешканців міста.

Що саме рекомендують зробити комунальникам

У ЦКПХ розповіли, що комунальним службам Києва рекомендовано:

  • забезпечити оперативну ліквідацію аварій на каналізаційних мережах;
  • забезпечити мешканців тимчасовими санітарно-технічними засобами, зокрема біотуалетами - на період проведення відновлювальних робіт;
  • сприяти інформуванню населення про правила особистої гігієни та безпечної поведінки в умовах порушення роботи систем водовідведення.

Уточнюється, що виконання зазначених рекомендацій:

  • є важливим елементом комплексного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру;
  • спрямоване на збереження здоров'я мешканців столиці в умовах воєнного стану.

Санітарна загроза: біля багатоповерхівок Києва можуть з'явитися біотуалетиПублікація Київського міського ЦКПХ (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)

Чи можуть замерзнути каналізаційні мережі Києва

Раніше у прес-службі ПрАТ "АК "Київводоканал" нагадали, що у ЗМІ та соцмережах шириться останнім днями інформація про буцімто:

  • можливе замерзання каналізаційних мереж на Троєщині:
  • необхідність облаштування вигрібних ям.

З огляду на ситуацію, що склалась, українцям пояснили, що відбувається насправді:

  • дворові каналізаційні мережі (які обслуговує "Київводоканал"), прокладені глибше рівня промерзання ґрунту;
  • стічні води мають плюсову температуру і постійно рухаються - тому замерзнути такі мережі не можуть.

Водночас громадянам пояснили, що "труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем".

Отже, їхній стан і обслуговування - відповідальність балансоутримувачів будинків (не "Київводоканалу").

Що відомо про ідею вигрібних ям у дворах міста

Після масованих нічних атак РФ на критичну інфраструктуру Києва, найскладніша ситуація з комунальними послугами зберігається нині на Троєщині, де велика кількість людей залишилась без світла, тепла та води.

З огляду на це голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов припустив: якщо опалення відновити не вдасться, а сильні морози триватимуть, район може зіткнутися з новою загрозою - замерзанням труб:

  • водопостачання;
  • каналізації.

При цьому посадовець заявив, що до такого сценарію в районі готувалися заздалегідь.

"Якщо не буде води - будемо копати. Ритимемо ями й робитимемо тимчасові туалети, як у селі", - поділився Бахматов.

Чи потрібні зараз вуличні туалети й вигрібні ями

Згідно з інформацією "Київводоканалу" (станом на 29 січня), каналізаційні мережі як у мікрорайоні Троєщина, так і по Києву в цілому:

  • працюють стабільно, у штатному режимі;
  • забезпечують безперервне водовідведення (зокрема й під час відключень електроенергії).

"Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано", - повідомили у прес-службі компанії.

У "Київводоканалі" наголосили також, що ідея облаштування тимчасових вуличних туалетів чи вигрібних ям:

  • не є доцільною;
  • не має під собою реальних підстав.

Санітарна загроза: біля багатоповерхівок Києва можуть з'явитися біотуалетиПублікація "Київводоканалу" (скриншот: facebook.com/vodokanal)

Нагадаємо, станом на ранок 30 січня без теплопостачання у Києві залишались 378 багатоповерхівок. Більшість із них - на Троєщині, частина - у кількох інших районах столиці

У прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) раніше зауважили, що ці будинки "підключають повторно після ворожих атак 9 та 20 січня".

При цьому голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про реальний стан із ТЕЦ-6 і пояснив, чому відновити опалення на Троєщині до кінця сезону може не вдатися й мешканцям району варто готуватися до "складних гігієнічних умов".

Тим часом синоптики попередили українців про суттєве похолодання з надзвичайними морозами - місцями температура повітря може впасти до -30 градусів за Цельсієм.

Крім того, спеціалісти пояснили, коли чекати пік морозів та їхнє ймовірне послаблення.

Читайте також, що відомо про ситуацію на Троєщині - як люди виживають без опалення та світла.

Київ туалет Обстріл Києва Послуги ЖКГ Опалювальний сезон Лікарі Відключення світла
