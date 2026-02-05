В Києві дали невтішний прогноз щодо відновлення Дарницької ТЕЦ

В Києві фахівці за підсумками обстеження атакованої росіянами Дарницької ТЕЦ оцінили час її відновлення в мінімум два місяці за умови відсутності нових терактів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

Кличко нагадав, що окупанти атакували Дарницьку ТЕЦ 3 лютого. Вона забезпечувала теплопостачання у частинах Дарницького та Дніпровського районів - загалом понад 1100 багатоповерхових будинків.

"Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. (Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога)", - написав Кличко.

Також він опублікував список будинків, у яких до моменту відновлення Дарницької ТЕЦ не буде опалення. Наразі розгорнуто додаткові опорні пункти обігріву в школах постраждалих мікрорайонів. П'ять нових пунктів створили в Дарницькому районі, чотири - в Дніпровському.

"Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці, та 27 пунктів - у Дніпровському районі. ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах", - написав Кличко.