Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ в Киеве и кто остался без тепла до конца зимы: карта

Компания-оператор Дарницкой ТЭЦ в Киеве опровергла распространенную ранее в сети информацию о ее скором восстановлении. Людям объяснили также, какова реальная ситуация и сколько домов столицы - до сих пор без тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ООО "Евро-Реконструкция" в Facebook.
Вечером четверга, 5 февраля, частная компания ООО "Евро-Реконструкция", которая является оператором Дарницкой ТЭЦ (или ТЭЦ-4) в Киеве, опубликовала официальное опровержение информации о сроках и объемах возобновления работы теплоэлектроцентрали.
"В связи с распространением в публичном пространстве информации о якобы возобновлении работы ТЭЦ, в частности производства тепловой и электрической энергии, в течение двух месяцев", - объяснили гражданам.
В компании сообщили, что сейчас речь идет "исключительно о возможности частичного восстановления теплоснабжения".
При этом ориентировочные сроки выполнения соответствующих работ (по предварительным оценкам и имеющейся официальной информации), составляют "не ранее чем через два месяца".
Подчеркивается, что конечные сроки восстановления могут быть определены только:
В то же время производство электрической энергии на Дарницкой ТЭЦ остается полностью остановленным.
"В результате ракетных обстрелов объект получил критические повреждения оборудования", - сообщили в ООО "Евро-Реконструкция".
Отмечается, что по состоянию на сейчас восстановление электрогенерации является технически невозможным и не планируется (поскольку характер нанесенных повреждений не предусматривает оперативного восстановления).
"Таким образом, отождествление возможного частичного восстановления теплоснабжения с восстановлением производства электрической энергии является некорректным и таким, что не соответствует фактическому положению вещей", - подытожили в компании.
Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ теплоснабжение отсутствует во многих домах:
С адресным перечнем домов, которые остались без тепла, можно ознакомиться на официальном портале Киева. По состоянию на 5 февраля 2026 года в нем находилось 1126 адресов.
Кроме того, отслеживать ситуацию онлайн можно с помощью соответствующей карты.
Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.
Под обстрелами оказались различные регионы, а также город Киев.
Впоследствии в ДТЭК сообщили, что ночная атака РФ нанесла сильнейший удар по энергетике Украины с начала года, и объяснили, что происходит со светом в разных областях и столице.
Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты по итогам обследования атакованной россиянами Дарницкой ТЭЦ оценили время ее восстановления в минимум два месяца (при условии отсутствия новых терактов РФ).
