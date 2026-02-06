Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ в Киеве и кто остался без тепла до конца зимы: карта

Что известно о реальной ситуации на Дарницкой ТЭЦ

Вечером четверга, 5 февраля, частная компания ООО "Евро-Реконструкция", которая является оператором Дарницкой ТЭЦ (или ТЭЦ-4) в Киеве, опубликовала официальное опровержение информации о сроках и объемах возобновления работы теплоэлектроцентрали.

"В связи с распространением в публичном пространстве информации о якобы возобновлении работы ТЭЦ, в частности производства тепловой и электрической энергии, в течение двух месяцев", - объяснили гражданам.

В компании сообщили, что сейчас речь идет "исключительно о возможности частичного восстановления теплоснабжения".

При этом ориентировочные сроки выполнения соответствующих работ (по предварительным оценкам и имеющейся официальной информации), составляют "не ранее чем через два месяца".

Подчеркивается, что конечные сроки восстановления могут быть определены только:

после завершения работ по разборке завалов;

после ликвидации последствий повреждений, которые осуществляют подразделения ГСЧС;

по результатам полной технической оценки.

В то же время производство электрической энергии на Дарницкой ТЭЦ остается полностью остановленным.

"В результате ракетных обстрелов объект получил критические повреждения оборудования", - сообщили в ООО "Евро-Реконструкция".

Отмечается, что по состоянию на сейчас восстановление электрогенерации является технически невозможным и не планируется (поскольку характер нанесенных повреждений не предусматривает оперативного восстановления).

"Таким образом, отождествление возможного частичного восстановления теплоснабжения с восстановлением производства электрической энергии является некорректным и таким, что не соответствует фактическому положению вещей", - подытожили в компании.

Публикация ООО "Евро-Реконструкция" (скриншот: facebook.com/evroreconstruction)

В каких домах нет тепла из-за повреждения ТЭЦ

Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ теплоснабжение отсутствует во многих домах:

в Дарницком районе;

в Днепровском районе.

С адресным перечнем домов, которые остались без тепла, можно ознакомиться на официальном портале Киева. По состоянию на 5 февраля 2026 года в нем находилось 1126 адресов.

Кроме того, отслеживать ситуацию онлайн можно с помощью соответствующей карты.

Отключение домов от тепла по состоянию на 6 февраля 2026 года (карта: google.com/maps)