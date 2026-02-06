RU

Общество Образование Деньги Изменения

Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ в Киеве и кто остался без тепла до конца зимы: карта

Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения оборудования в результате вражеских обстрелов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Компания-оператор Дарницкой ТЭЦ в Киеве опровергла распространенную ранее в сети информацию о ее скором восстановлении. Людям объяснили также, какова реальная ситуация и сколько домов столицы - до сих пор без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ООО "Евро-Реконструкция" в Facebook.

Что известно о реальной ситуации на Дарницкой ТЭЦ

Вечером четверга, 5 февраля, частная компания ООО "Евро-Реконструкция", которая является оператором Дарницкой ТЭЦ (или ТЭЦ-4) в Киеве, опубликовала официальное опровержение информации о сроках и объемах возобновления работы теплоэлектроцентрали.

"В связи с распространением в публичном пространстве информации о якобы возобновлении работы ТЭЦ, в частности производства тепловой и электрической энергии, в течение двух месяцев", - объяснили гражданам.

В компании сообщили, что сейчас речь идет "исключительно о возможности частичного восстановления теплоснабжения".

При этом ориентировочные сроки выполнения соответствующих работ (по предварительным оценкам и имеющейся официальной информации), составляют "не ранее чем через два месяца".

Подчеркивается, что конечные сроки восстановления могут быть определены только:

  • после завершения работ по разборке завалов;
  • после ликвидации последствий повреждений, которые осуществляют подразделения ГСЧС;
  • по результатам полной технической оценки.

В то же время производство электрической энергии на Дарницкой ТЭЦ остается полностью остановленным.

"В результате ракетных обстрелов объект получил критические повреждения оборудования", - сообщили в ООО "Евро-Реконструкция".

Отмечается, что по состоянию на сейчас восстановление электрогенерации является технически невозможным и не планируется (поскольку характер нанесенных повреждений не предусматривает оперативного восстановления).

"Таким образом, отождествление возможного частичного восстановления теплоснабжения с восстановлением производства электрической энергии является некорректным и таким, что не соответствует фактическому положению вещей", - подытожили в компании.

Публикация ООО "Евро-Реконструкция" (скриншот: facebook.com/evroreconstruction)

В каких домах нет тепла из-за повреждения ТЭЦ

Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ теплоснабжение отсутствует во многих домах:

  • в Дарницком районе;
  • в Днепровском районе.

С адресным перечнем домов, которые остались без тепла, можно ознакомиться на официальном портале Киева. По состоянию на 5 февраля 2026 года в нем находилось 1126 адресов.

Кроме того, отслеживать ситуацию онлайн можно с помощью соответствующей карты.

Отключение домов от тепла по состоянию на 6 февраля 2026 года (карта: google.com/maps)

Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.

Под обстрелами оказались различные регионы, а также город Киев.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что ночная атака РФ нанесла сильнейший удар по энергетике Украины с начала года, и объяснили, что происходит со светом в разных областях и столице.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты по итогам обследования атакованной россиянами Дарницкой ТЭЦ оценили время ее восстановления в минимум два месяца (при условии отсутствия новых терактов РФ).

