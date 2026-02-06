Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ у Києві та хто залишився без тепла до кінця зими: карта
Компанія-оператор Дарницької ТЕЦ у Києві спростувала поширену раніше у мережі інформацію про її швидке відновлення. Людям пояснили також, якою є реальна ситуація та скільки будинків столиці - досі без тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ТОВ "Євро-Реконструкція" у Facebook.
Читайте також: Киянам без тепла змінили графіки відключень: в які години буде світло
Що відомо про реальну ситуацію на Дарницькій ТЕЦ
Ввечері четверга, 5 лютого, приватна компанія ТОВ "Євро-Реконструкція", яка є оператором Дарницької ТЕЦ (або ТЕЦ-4) у Києві, опублікувала офіційне спростування інформації щодо строків та обсягів відновлення роботи теплоелектроцентралі.
"У зв'язку з поширенням у публічному просторі інформації про нібито відновлення роботи ТЕЦ, зокрема виробництва теплової та електричної енергії, протягом двох місяців", - пояснили громадянам.
У компанії повідомили, що наразі йдеться "виключно про можливість часткового відновлення теплопостачання".
При цьому орієнтовні строки виконання відповідних робіт (за попередніми оцінками і наявною офіційною інформацією), становлять "не раніше ніж через два місяці".
Наголошується, що кінцеві строки відновлення можуть бути визначені лише:
- після завершення робіт із розбирання завалів;
- після ліквідації наслідків пошкоджень, які здійснюють підрозділи ДСНС;
- за результатами повної технічної оцінки.
Водночас виробництво електричної енергії на Дарницькій ТЕЦ залишається повністю зупиненим.
"Унаслідок ракетних обстрілів об'єкт зазнав критичних пошкоджень обладнання", - повідомили у ТОВ "Євро-Реконструкція".
Зазначається, що станом на зараз відновлення електрогенерації є технічно неможливим та не планується (оскільки характер завданих пошкоджень не передбачає оперативного відновлення).
"Таким чином, ототожнення можливого часткового відновлення теплопостачання з відновленням виробництва електричної енергії є некоректним та таким, що не відповідає фактичному стану речей", - підсумували у компанії.
Публікація ТОВ "Євро-Реконструкція" (скриншот: facebook.com/evroreconstruction)
В яких будинках немає тепла через пошкодження ТЕЦ
Згідно з інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), через пошкодження Дарницької ТЕЦ теплопостачання відсутнє у багатьох будинках:
- у Дарницькому районі;
- у Дніпровському районі.
Із адресним переліком будинків, які залишились без тепла, можна ознайомитись на офіційному порталі Києва. Станом на 5 лютого 2026 року в ньому перебувало 1126 адрес.
Крім того, відстежувати ситуацію онлайн можна за допомогою відповідної карти.
Відключення будинків від тепла станом на 6 лютого 2026 року (карта: google.com/maps)
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, РФ здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.
Під обстрілами опинилися різні регіони, а також місто Київ.
Згодом у ДТЕК повідомили, що нічна атака РФ завдала найсильнішого удару по енергетиці України від початку року, та пояснили, що відбувається зі світлом у різних областях і столиці.
Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці за підсумками обстеження атакованої росіянами Дарницької ТЕЦ оцінили час її відновлення в мінімум два місяці (за умови відсутності нових терактів РФ).
Читайте також, чому біля багатоповерхівок Києва можуть з'явитися біотуалети.