Главная » Жизнь » Общество

Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ в Киеве и кто остался без тепла до конца зимы: карта

Пятница 06 февраля 2026 19:34
Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ в Киеве и кто остался без тепла до конца зимы: карта Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения оборудования в результате вражеских обстрелов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Компания-оператор Дарницкой ТЭЦ в Киеве опровергла распространенную ранее в сети информацию о ее скором восстановлении. Людям объяснили также, какова реальная ситуация и сколько домов столицы - до сих пор без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ООО "Евро-Реконструкция" в Facebook.

Читайте также: Киевлянам без тепла изменили графики отключений: в какие часы будет свет

Что известно о реальной ситуации на Дарницкой ТЭЦ

Вечером четверга, 5 февраля, частная компания ООО "Евро-Реконструкция", которая является оператором Дарницкой ТЭЦ (или ТЭЦ-4) в Киеве, опубликовала официальное опровержение информации о сроках и объемах возобновления работы теплоэлектроцентрали.

"В связи с распространением в публичном пространстве информации о якобы возобновлении работы ТЭЦ, в частности производства тепловой и электрической энергии, в течение двух месяцев", - объяснили гражданам.

В компании сообщили, что сейчас речь идет "исключительно о возможности частичного восстановления теплоснабжения".

При этом ориентировочные сроки выполнения соответствующих работ (по предварительным оценкам и имеющейся официальной информации), составляют "не ранее чем через два месяца".

Подчеркивается, что конечные сроки восстановления могут быть определены только:

  • после завершения работ по разборке завалов;
  • после ликвидации последствий повреждений, которые осуществляют подразделения ГСЧС;
  • по результатам полной технической оценки.

В то же время производство электрической энергии на Дарницкой ТЭЦ остается полностью остановленным.

"В результате ракетных обстрелов объект получил критические повреждения оборудования", - сообщили в ООО "Евро-Реконструкция".

Отмечается, что по состоянию на сейчас восстановление электрогенерации является технически невозможным и не планируется (поскольку характер нанесенных повреждений не предусматривает оперативного восстановления).

"Таким образом, отождествление возможного частичного восстановления теплоснабжения с восстановлением производства электрической энергии является некорректным и таким, что не соответствует фактическому положению вещей", - подытожили в компании.

Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ в Киеве и кто остался без тепла до конца зимы: картаПубликация ООО "Евро-Реконструкция" (скриншот: facebook.com/evroreconstruction)

В каких домах нет тепла из-за повреждения ТЭЦ

Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ теплоснабжение отсутствует во многих домах:

  • в Дарницком районе;
  • в Днепровском районе.

С адресным перечнем домов, которые остались без тепла, можно ознакомиться на официальном портале Киева. По состоянию на 5 февраля 2026 года в нем находилось 1126 адресов.

Кроме того, отслеживать ситуацию онлайн можно с помощью соответствующей карты.

Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ в Киеве и кто остался без тепла до конца зимы: картаОтключение домов от тепла по состоянию на 6 февраля 2026 года (карта: google.com/maps)

Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.

Под обстрелами оказались различные регионы, а также город Киев.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что ночная атака РФ нанесла сильнейший удар по энергетике Украины с начала года, и объяснили, что происходит со светом в разных областях и столице.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты по итогам обследования атакованной россиянами Дарницкой ТЭЦ оценили время ее восстановления в минимум два месяца (при условии отсутствия новых терактов РФ).

Читайте также, почему возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты.

КГГА Киев ТЭЦ Обстрел Киева Отопительный сезон Дарницкий район Атака дронов Отключения света Ракетная атака
