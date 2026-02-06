ua en ru
Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року

П'ятниця 06 лютого 2026 13:17
UA EN RU
Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року Фото: Олександр Сирський (пресслужба Генерального Штабу ЗСУ)
Автор: Ірина Глухова

Минулого року українські військові здійснили три наступальні операції, дві з яких проходили на території Росії - у Бєлгородській та Курській областях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам.

Читайте також: Чверть усіх боїв на фронті - це український наступ, - Сирський

"У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції, дві з яких - на території РФ: у Бєлгородській області та в Курській області. Третя операція відбулася на Добропільському напрямку", - розповів він.

За словами Сирського, ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області та створення так званих буферних зон.

Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року

Фото: Олександр Сирський (інфографіка РБК-Україна)

Інші заяви Сирського

Також головнокомандувач ЗСУ заявив, що Сили оборони України активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії.

"На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі", - пояснив він.

Крім того, Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь.

А ще головком назвав довжину лінії активних бойових. Він зазначив, що російські окупанти наступають по всій лінії фронту з різною інтенсивністю. Активна зона сягає 1200 км, а кіл-зона - 15-20 км вглиб.

Також генерал зробив заяву про мобілізацію в Україні. За його словами, у 2025 році територіальні центри комплектування (ТЦК) забезпечили близько 90 відсотків від усієї мобілізації військових до лав ЗСУ.

