ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Стало відомо, хто представлятиме США у Женеві на перемовинах з Україною

Україна, Неділя 23 листопада 2025 03:50
UA EN RU
Стало відомо, хто представлятиме США у Женеві на перемовинах з Україною Фото: спецпредставник Трампа Стів Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Женеві 23 листопада має відбутись зустріч представників України, США та так званої євротрійки. Стало відомо, хто представлятиме Сполучені Штати на переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Отже, згідно з інформацією видання до Швейцарії на обговорення мирного плану від Штатів поїдуть: міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл і його команда, а також спецпредставник американського лідера Стів Уіткоффф, який власне і розробив документ з представником РФ Кирилом Дмитрієвим. Ще відомо, що на зустрічі в Женеві має бути присутній держсекретар США Марко Рубіо.

Як відомо, на зустрічі у Женеві сторони мають узгодити формулювання мирного плану США перед зустріччю лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Зустріч між російською делегацією та США для обговорення мирного плану також запланована і "відбудеться швидко", сказав посадовець журналістам. Вона пройде точно не, але не в Женеві, однак відмовився уточнити, де і коли відбудеться ця зустріч.

Мирний план США для України

Як відомо, днями адміністрація американського президента оприлюднила так званий мирний план щодо завершення війни в Україні. Серед 28 пунктів плану - відмова на користь РФ від Донеччини та Луганщини, а також окупованих територій Запоріжжя та Херсонської області в обмін на так звані гарантії безпеки. Також документ, розроблений американцями та росіянами, передбачає скорочення чисельності армії України та вето на вступ до НАТО.

У Європі обурились таким мирним планом та екстрено почали готувати свій варіант.

Водночас президент США Дональд Трамп висунув вимоги до України - погодитись на мирний план до 27 листопада, або ж, за його словами, Україна зіткнеться пізніше з ще гіршим варіантом.

Однак 22 листопада Трамп погодився, що документ поки не остаточний і може бути доопрацьованим.

Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх українців з приводу мирного плану США і наголосив, що наразі країна може опинитися перед дуже складним вибором - втрати гідність або ж ключового партнера.

Врешті представники США, євротрійки та України запланували зустріч у Женеві найближчими днями для обговорення мирного плану США. Зеленський пообіцяв, що Україна відстоюватиме свої інтереси у Швейцарії.

Своєю чергою у Кремлі пожалілись, що нібито не чули про згоду України обговорювати мирний план, про що повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Женева мирний план США
Новини
Зеленський про перемовини у Швейцарії: наша делегація знає, як захищати інтереси України
Зеленський про перемовини у Швейцарії: наша делегація знає, як захищати інтереси України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті