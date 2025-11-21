ua en ru
У Кремлі пожалілись, що нібито не чули про згоду України обговорювати мирний план

П'ятниця 21 листопада 2025 09:13
UA EN RU
У Кремлі пожалілись, що нібито не чули про згоду України обговорювати мирний план Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кремлі заявили, що нібито не чули про згоду України обговорювати умови мирного плану для завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, Москві нібито поки не повідомляли про згоду президента України Володимира Зеленського вести переговори щодо мирного плану американського лідера Дональда Трампа.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати ініціювали розробку великого плану по завершенню війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

Високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що план "непростий" для України, але сказав, що США вважають, що війна має закінчитися, і що якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.

У Білому домі розглядають цей план як "живий документ", який може бути змінений на основі обговорень зі сторонами. За даними американських ЗМІ, Україна позитивно поставилася до багатьох пунктів під час переговорів і змогла включити деякі зі своїх позицій.

Україна підтвердила готовність рухатися до реального завершення війни, і президент Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не має наміру перешкоджати мирному процесу, коментуючи результати зустрічі з американською делегацією, яка передала Україні свої пропозиції та низку пунктів можливого плану врегулювання.

Також раніше президент України Володимир Зеленський і міністр армії США Ден Дрісколл узгодили орієнтовні строки підготовки та підписання майбутньої угоди за американським планом врегулювання. За інформацією Axios, під час переговорів у Києві український лідер підтвердив готовність співпрацювати з Вашингтоном над запропонованими положеннями мирного плану.

Окрім того, у мережі опублікували повний текст мирного плану з 28 пунктів, який Сполучені Штати закликають підписати найближчим часом Україну та РФ.

