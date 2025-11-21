Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив американський лідер Дональд Трамп в радіоінтерв'ю Fox News.

"У мене було багато термінів, але якщо все йде добре, то терміни, як правило, продовжують. Але четвер - це останній термін", - сказав він.

Раніше про цей дедлайн писало Reuters з посиланням на обізнані джерела. За їхніми словами, "Вашингтон тисне на Київ сильніше, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів".

Ба більше, для того, щоб змусити Київ підписати мирну угоду до 27 листопада, Сполучені Штати пригрозили Україні зупинкою постачання зброї та обміну розвідданими.