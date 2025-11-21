Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Україна має підписати 28-пунктний мирний план США щодо завершення війни до наступного четверга, 27 листопада.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив американський лідер Дональд Трамп в радіоінтерв'ю Fox News.
"У мене було багато термінів, але якщо все йде добре, то терміни, як правило, продовжують. Але четвер - це останній термін", - сказав він.
Раніше про цей дедлайн писало Reuters з посиланням на обізнані джерела. За їхніми словами, "Вашингтон тисне на Київ сильніше, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів".
Ба більше, для того, щоб змусити Київ підписати мирну угоду до 27 листопада, Сполучені Штати пригрозили Україні зупинкою постачання зброї та обміну розвідданими.
Мирний план США
Нагадаємо, мирний план США розробляв спецпредставник президента США Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва. Документ складається з 28 пунктів.
На те, що до написання плану причетні росіяни, вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.
План передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
Сьогодні, 21 листопада від джерел Sky News стало відомо, що Зеленський та Трамп проведуть телефонну розмову щодо плану наступного тижня.
Ввечері 21 листопада український лідер Володимир Зеленський звернувся до нації з приводу мирного плану США. За його словами, наразі країна може опинитися перед дуже складним вибором і зараз один з найважчих моментів її історії.
Водночас європейські лідери вже заявили, що мирний план США можна назвати "капітуляцією України", оскільки там немає реальних поступок з боку РФ. Натомість європейські лідери готують власний варіант мирного плану.
Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" - в окремому матеріалі РБК-Україна.