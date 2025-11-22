Зеленський: у Женеві працюватимуть делегації України, США та "євротрійки"
Абсолютна більшість лідерів Європи готова допомагати Україні в обговоренні та доопрацюванні мирного плану, який передали Сполучені Штати. В тому числі буде допомагати Велика Британія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що мав розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером щодо американського "мирного плану".
"Тривала була в нас розмова, обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. Будемо й надалі координуватись, і вдячний усьому британському суспільству за підтримку", - зазначив він.
Зеленський підтвердив, що українські радники 23 листопада будуть працювати у Швейцарії - там також будуть присутні представники Сполучених Штатів, Британії, Франції та Німеччини. Європа готова допомагати.
"Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення", - написав президент.
Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що 23 листопада у Женеві Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового "мирного плану" американського президента Дональда Трампа.
Лідери Європейського Союзу та НАТО 22 листопада зробили спільну заяву щодо "мирного плану" для України. Вони заявили, що план може бути основою для укладення мирної угоди, але потребує суттєвих доопрацювань.
Як відомо, американські та російські чиновники розробили свій мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який складається з 28 пунктів та фактично є неприйнятним для Києва.
США тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на цей план до 27 листопада - погрожуючи припиненням надання озброєння та розвідувальних даних. З іншого боку, Трамп, який ще 21 листопада розсипався у погрозах, 22 листопада раптом "дав задню" - заявив, що пропозиція "не остаточна" та може обговорюватися.