ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський: у Женеві працюватимуть делегації України, США та "євротрійки"

Україна, Субота 22 листопада 2025 20:31
UA EN RU
Зеленський: у Женеві працюватимуть делегації України, США та "євротрійки" Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Абсолютна більшість лідерів Європи готова допомагати Україні в обговоренні та доопрацюванні мирного плану, який передали Сполучені Штати. В тому числі буде допомагати Велика Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що мав розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером щодо американського "мирного плану".

"Тривала була в нас розмова, обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. Будемо й надалі координуватись, і вдячний усьому британському суспільству за підтримку", - зазначив він.

Зеленський підтвердив, що українські радники 23 листопада будуть працювати у Швейцарії - там також будуть присутні представники Сполучених Штатів, Британії, Франції та Німеччини. Європа готова допомагати.

"Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення", - написав президент.

Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що 23 листопада у Женеві Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового "мирного плану" американського президента Дональда Трампа.

Лідери Європейського Союзу та НАТО 22 листопада зробили спільну заяву щодо "мирного плану" для України. Вони заявили, що план може бути основою для укладення мирної угоди, але потребує суттєвих доопрацювань.

Як відомо, американські та російські чиновники розробили свій мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який складається з 28 пунктів та фактично є неприйнятним для Києва.

США тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на цей план до 27 листопада - погрожуючи припиненням надання озброєння та розвідувальних даних. З іншого боку, Трамп, який ще 21 листопада розсипався у погрозах, 22 листопада раптом "дав задню" - заявив, що пропозиція "не остаточна" та може обговорюватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Сполучені Штати Америки Великобританія Франція
Новини
Зеленський про перемовини у Швейцарії: наша делегація знає, як захищати інтереси України
Зеленський про перемовини у Швейцарії: наша делегація знає, як захищати інтереси України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті