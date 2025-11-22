Зеленський: у Женеві працюватимуть делегації України, США та "євротрійки"

Абсолютна більшість лідерів Європи готова допомагати Україні в обговоренні та доопрацюванні мирного плану, який передали Сполучені Штати. В тому числі буде допомагати Велика Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що мав розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером щодо американського "мирного плану".

"Тривала була в нас розмова, обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. Будемо й надалі координуватись, і вдячний усьому британському суспільству за підтримку", - зазначив він.

Зеленський підтвердив, що українські радники 23 листопада будуть працювати у Швейцарії - там також будуть присутні представники Сполучених Штатів, Британії, Франції та Німеччини. Європа готова допомагати.

"Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення", - написав президент.