Головна » Новини » У світі

У Кадирова відмовили нирки, - джерела

Росія, Неділя 11 січня 2026 13:40
UA EN RU
У Кадирова відмовили нирки, - джерела Фото: голова Чечні Рамзан Кадиров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Голова Чечні Рамзан Кадиров перебуває у лікарні. У нього відмовили нирки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"У Кадирова відмовили нирки, Кремль терміново шукає нового лідера для Чечні", - зазначають джерела.

Наразі очільник Чечні знаходиться у лікарні. До нього вже прибули члени родини, у тому числі й з інших країн.

Нагадаємо, напередодні Нового року Кадиров планував взяти участь у засіданні держради під головуванням російського диктатора Володимира Путіна. Однак тоді його плани зірвала екстрена госпіталізація.

За даними ЗМІ, під час візиту до Москви Кадирова "ледве відкачали", після чого він повернувся додому і на публіці відтоді не з'являвся.

Кадиров хоче передати "трон"

У 2022 році Служба безпеки України оголосила в розшук голову Чечні Рамзана Кадирова. Його вважають особою, яка переховується від органів досудового розслідування, а підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та веденні агресивної війни.

У грудні 2024 року у мережі з’явилося відео, на якому Кадиров спілкується з українськими військовополоненими. Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста, а уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов повідомив, що військовополонені могли перебувати на території Чечні. Водночас підтверджено, що в полоні залишилася лише частина захисників, зафіксованих на відео.

Раніше, ще в травні, "Новая газета Европа" повідомляла, що через погіршення стану здоров’я Кадиров готує наступника на посаду глави Чечні. За даними видання, його місце може посісти син Рамзана Кадирова - Адам.

