Главная » Новости » Политика

Стало известно, кто будет представлять США в Женеве на переговорах с Украиной

Украина, Воскресенье 23 ноября 2025 03:50
UA EN RU
Стало известно, кто будет представлять США в Женеве на переговорах с Украиной Фото: спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Женеве 23 ноября должна состояться встреча представителей Украины, США и так называемой евротройки. Стало известно, кто будет представлять Соединенные Штаты на переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Итак, согласно информации издания в Швейцарию на обсуждение мирного плана от Штатов поедут: министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл и его команда, а также спецпредставитель американского лидера Стив Уиткоффф, который собственно и разработал документ с представителем РФ Кириллом Дмитриевым. Еще известно, что на встрече в Женеве должен присутствовать госсекретарь США Марко Рубио.

Как известно, на встрече в Женеве стороны должны согласовать формулировку мирного плана США перед встречей лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Встреча между российской делегацией и США для обсуждения мирного плана также запланирована и "состоится быстро", сказал чиновник журналистам. Она пройдет точно не, но не в Женеве, однако отказался уточнить, где и когда состоится эта встреча.

Мирный план США для Украины

Как известно, на днях администрация американского президента обнародовала так называемый мирный план по завершению войны в Украине. Среди 28 пунктов плана - отказ в пользу РФ от Донетчины и Луганщины, а также оккупированных территорий Запорожья и Херсонской области в обмен на так называемые гарантии безопасности. Также документ, разработанный американцами и россиянами, предусматривает сокращение численности армии Украины и вето на вступление в НАТО.

В Европе возмутились таким мирным планом и экстренно начали готовить свой вариант.

В то же время президент США Дональд Трамп выдвинул требования к Украине - согласиться на мирный план до 27 ноября, или же, по его словам, Украина столкнется позже с еще худшим вариантом.

Однако 22 ноября Трамп согласился, что документ пока не окончательный и может быть доработан.

Президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США и подчеркнул, что сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором - потери достоинства или ключевого партнера.

В итоге представители США, евротройки и Украины запланировали встречу в Женеве в ближайшие дни для обсуждения мирного плана США. Зеленский пообещал, что Украина будет отстаивать свои интересы в Швейцарии.

В свою очередь в Кремле пожаловались, что якобы не слышали о согласии Украины обсуждать мирный план, о чем сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

