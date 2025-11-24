ua en ru
США змінять мирний план, а ЗСУ зачистили центр Покровська: новини за вихідні

Понеділок 24 листопада 2025 06:30
США змінять мирний план, а ЗСУ зачистили центр Покровська: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Едуард Ткач

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував готовність Вашингтона змінити мирний план Трампа. ЗСУ зачистили центр Покровська від ворога, а тим часом Кабмін готується перезавантажити оборонку.

Докладніше про те, що сталося на вихідних - у матеріалі РБК-Україна.

США змінять план Трампа

У Женеві 23 листопада відбулися консультації між США, Україною та Європою щодо нового мирного плану Трампа. Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон вносить зміни.

За словами секретаря РНБО Рустема Умерова, у поточній редакції, яка затверджується, план відображає більшість українських пріоритетів.

Паралельно The Telegraph і Reuters опублікували альтернативний план, який розробили Європа та Україна. Він базується на документі Трампа, але має чимало відмінностей.

Ердоган має намір відновити зерновий коридор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував, що 24 листопада поговорить із главою Кремля Володимиром Путіним.

За його словами, вони обговорять шляхи досягнення миру в Україні, а також можливість відновити зерновий коридор.

ЗСУ зачистили центр Покровська

Українські військові зберігають позиції в центрі Покровська і зачистили від РФ райони залізничного вокзалу, педагогічного училища та сквер Соборний.

У 7-му корпусі Десантно-штурмових військ уточнили, що в центрі міста зберігаються позиції ЗСУ, а ворогу не вдається закріпиться.

Перезавантаження в оборонці та продовження роботи щодо "Енергоатому"

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала, що Кабмін ухвалив рішення, спрямовані на перезавантаження управління в енергетичному секторі та оборонній сфері.

Також вона повідомила, що для відновлення довіри навколо "Енергоатому", конкурс на наглядову раду пройде за повною процедурою.

Україна повернула з Білорусі понад 30 осіб

У суботу Україна повернула з Білорусі 31 цивільного, які були притягнуті до різних термінів ув'язнення - від 2 до 11 років.

Голова ГУР Кирило Буданов особисто приїхав зустріти людей. Зокрема, 18-річну дівчину, якій на момент затримання було 16 років.

РФ вдарила по пункту пропуску на кордоні з Румунією

У ніч на 22 листопада росіяни завдали удару по пункту пропуску "Орлівка", який на кордоні з Румунією. Унаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру.

Тієї ж ночі Румунія піднімала в небо два винищувачі F-16.

