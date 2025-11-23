Ердоган анонсував дзвінок Путіну: обговорять мир в Україні та зерновий коридор
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував, що завтра у нього буде розмова з главою Кремля Володимиром Путіним. Сторони обговорять шляхи до миру в Україні та можливе відновлення зернової угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АА і пост Ердогана в соцмережі Х.
Під час виступу на G20 турецький лідер зазначив, що цього тижня його гостем був президент України Володимир Зеленський.
"Під час наших двосторонніх зустрічей ми детально обговорили російсько-українську війну і наполягли на тому, що ми можемо зробити і як досягти миру", - сказав Ердоган.
Він додав, що вже завтра, 24 листопада, у нього відбудеться телефонна розмова з Путіним. Під час переговорів лідери обговорять шляхи до миру в Україні, включно з відновленням зернового коридору.
"Наші зусилля щодо зернового коридору спрямовані на відкриття шляху до миру. Завтра на переговорах я знову звернуся до пана Путіна з цього питання. Вважаю, буде дуже добре, якщо нам вдасться запустити цей процес", - заявив президент Туреччини.
Він наголосив, що Анкара оголосила повну мобілізацію зусиль, і сподівається домогтися успіху в питанні миру в Україні.
Україна на порозі миру
Нагадаємо, що цього тижня знову стало актуальним питання досягнення миру в Україні, оскільки США представили новий мирний план для завершення війни.
Він складається з 28 пунктів, згідно з якими, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння і виконати низку інших умов. В обмін на це країна отримає гарантії безпеки за аналогією НАТО.
Лідери країн ЄС розкритикували цю ініціативу і негайно взялися за створення власного альтернативного плану. Водночас учора Єврорада виступила із заявою, що план США може стати основним для досягнення миру, але він потребує суттєвих доопрацювань.
Президент США Дональд Трамп уже публічно підтвердив, що Київ має погодитися на умови до 27 листопада, інакше становище України може погіршитися. Однак 22 листопада він уточнив, що текст документа ще не остаточний і може коригуватися.
До слова, сьогодні у Швейцарії відбуваються обговорення американського плану за участю України, США та Європи. Документ хочуть доопрацювати і зробити більш вигідним для Києва.
При цьому Reuters уточнювало, що остаточний варіант буде узгоджено безпосередньо на зустрічі Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Також у медіа була інформація, що наприкінці цього тижня до Москви може прибути група американських генералів, щоб обговорювати мирну ініціативу.