Ердоган анонсував дзвінок Путіну: обговорять мир в Україні та зерновий коридор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував, що завтра у нього буде розмова з главою Кремля Володимиром Путіним. Сторони обговорять шляхи до миру в Україні та можливе відновлення зернової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АА і пост Ердогана в соцмережі Х.

Під час виступу на G20 турецький лідер зазначив, що цього тижня його гостем був президент України Володимир Зеленський.

"Під час наших двосторонніх зустрічей ми детально обговорили російсько-українську війну і наполягли на тому, що ми можемо зробити і як досягти миру", - сказав Ердоган.

Він додав, що вже завтра, 24 листопада, у нього відбудеться телефонна розмова з Путіним. Під час переговорів лідери обговорять шляхи до миру в Україні, включно з відновленням зернового коридору.

"Наші зусилля щодо зернового коридору спрямовані на відкриття шляху до миру. Завтра на переговорах я знову звернуся до пана Путіна з цього питання. Вважаю, буде дуже добре, якщо нам вдасться запустити цей процес", - заявив президент Туреччини.

Він наголосив, що Анкара оголосила повну мобілізацію зусиль, і сподівається домогтися успіху в питанні миру в Україні.