США изменят мирный план, а ВСУ зачистили центр Покровска: новости за выходные
Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал готовность Вашингтона изменить мирный план Трампа. ВСУ зачистили центр Покровска от врага, а тем временем Кабмин готовится перезагрузить оборонку.
Подробнее о том, что произошло на выходных - в материале РБК-Украина.
США изменят план Трампа
В Женеве 23 ноября состоялись консультации между США, Украиной и Европой по новому мирному плану Трампа. После встречи госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон вносит изменения.
По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, в текущей редакции, которая утверждается, план отражает большинство украинских приоритетов.
Параллельно The Telegraph и Reuters опубликовали альтернативный план, который разработали Европа и Украина. Он базируется на документе Трампа, но имеет немало отличий.
Эрдоган намерен возобновить зерновой коридор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что 24 ноября поговорит с главой Кремля Владимиром Путиным.
По его словам, они обсудят пути достижения мира в Украине, а также возможность возобновить зерновой коридор.
ВСУ зачистили центр Покровска
Украинские военные сохраняют позиции в центре Покровска и зачистили от РФ районы железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквер Соборный.
В 7-ом корпусе Десантно-штурмовых войск уточнили, что в центре города сохраняются позиции ВСУ, а врагу не удается закрепится.
Перезагрузка в оборонке и продолжение работы по "Энергоатому"
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала, что Кабмин принял решения, направленные на перезагрузку управления в энергетическом секторе и оборонной сфере.
Также она сообщила, что для восстановления доверия вокруг "Энергоатома", конкурс на наблюдательный совет пройдет по полной процедуре.
Украина вернула из Беларуси более 30 человек
В субботу Украина вернулся из Беларуси 31 гражданского, которые были привлечены к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет.
Глава ГУР Кирил Буданов лично приехал встретить людей. В частности, 18-летнюю девушку, которой на момент задержания было 16 лет.
РФ ударила по пункту пропуска на границе с Румынией
В ночь на 22 ноября россияне нанесли удар по пункту пропуска "Орловка", который на границе с Румынией. В результате атаки была повреждена инфраструктура.
В ту же ночь Румыния поднимала в небо два истребителя F-16.