США изменят мирный план, а ВСУ зачистили центр Покровска: новости за выходные

Понедельник 24 ноября 2025 06:30
США изменят мирный план, а ВСУ зачистили центр Покровска: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал готовность Вашингтона изменить мирный план Трампа. ВСУ зачистили центр Покровска от врага, а тем временем Кабмин готовится перезагрузить оборонку.

Подробнее о том, что произошло на выходных - в материале РБК-Украина.

США изменят план Трампа

В Женеве 23 ноября состоялись консультации между США, Украиной и Европой по новому мирному плану Трампа. После встречи госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон вносит изменения.

По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, в текущей редакции, которая утверждается, план отражает большинство украинских приоритетов.

Параллельно The Telegraph и Reuters опубликовали альтернативный план, который разработали Европа и Украина. Он базируется на документе Трампа, но имеет немало отличий.

Эрдоган намерен возобновить зерновой коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что 24 ноября поговорит с главой Кремля Владимиром Путиным.

По его словам, они обсудят пути достижения мира в Украине, а также возможность возобновить зерновой коридор.

ВСУ зачистили центр Покровска

Украинские военные сохраняют позиции в центре Покровска и зачистили от РФ районы железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквер Соборный.

В 7-ом корпусе Десантно-штурмовых войск уточнили, что в центре города сохраняются позиции ВСУ, а врагу не удается закрепится.

Перезагрузка в оборонке и продолжение работы по "Энергоатому"

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала, что Кабмин принял решения, направленные на перезагрузку управления в энергетическом секторе и оборонной сфере.

Также она сообщила, что для восстановления доверия вокруг "Энергоатома", конкурс на наблюдательный совет пройдет по полной процедуре.

Украина вернула из Беларуси более 30 человек

В субботу Украина вернулся из Беларуси 31 гражданского, которые были привлечены к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет.

Глава ГУР Кирил Буданов лично приехал встретить людей. В частности, 18-летнюю девушку, которой на момент задержания было 16 лет.

РФ ударила по пункту пропуска на границе с Румынией

В ночь на 22 ноября россияне нанесли удар по пункту пропуска "Орловка", который на границе с Румынией. В результате атаки была повреждена инфраструктура.

В ту же ночь Румыния поднимала в небо два истребителя F-16.

