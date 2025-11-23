Опубліковано повні контрпропозиції Європи до плану Трампа: у чому відмінності

Європа розробила власний план припинення війни. Він базується на плані, який запропонували США, але має чимало відмінностей від оригіналу. Текст плану вже оприлюднили й зазначається, що цей документ виглядає "реалістичніше" за попередній варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph та Reuters .

"Європейський план щодо припинення війни в Україні... різко відрізняється від суперечливої ​​пропозиції з 28 пунктів, висунутої адміністрацією Трампа. Є вропейський план набагато більше підтримує Україну, визнаючи величезні жертви, яких вона зазнала під час війни", - пише Te Telegraph.

Що саме міститься у європейському плані припинення війни:

Після припинення війни будуть створені спеціальні заходи для дотримання миру та безпеки.

Росія та Україна беруть на себе зобов'язання дотримуватися припинення вогню усюди - в небі, на суші та на морі .

. Росія та Україна негайно розпочинають переговори щодо моніторингу з боку третіх країн за дотриманням припинення вогню.

щодо моніторингу з боку третіх країн за дотриманням припинення вогню. Союзники України під керівництвом США вестимуть моніторинг - припускається, що він буде переважно дистанційним, із використанням супутників, БПЛА тощо.

Сторони зможуть подавати звіти про порушення режиму припинення вогню через спеціальний механізм.

Росія повинна повернути всіх переміщених українських дітей. Процес повернення контролюватимуть треті країни з-поміж партнерів України.

Проводиться обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх" . Кремль звільняє абсолютно усіх ув'язнених цивільних громадян України.

. Кремль звільняє абсолютно усіх ув'язнених цивільних громадян України. Територіальні переговори будуть вестися виключно виходячи з того, яка буде поточна лінія зіткнення на фронті .

. Сторони після завершення війни разом роблять все необхідне для надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам.

Суверенітет України підтверджується. Про нейтралітет не може бути й мови.

Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, зокрема від США, за аналогією зі статтею 5 Статуту НАТО .

. Не може бути жодних обмежень для Збройних сил України та оборонної промисловості.

Гарантами безпеки Києва виступить група європейських країн та інших зацікавлених держав. Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників .

Україна . Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів альянсу .

. Україна вступає до Європейського Союзу - це не обговорюється.

Україна залишається без'ядерною державою.

Будь-які територіальні питання будуть обговорюватися з Росією і вирішуватися виключно після повного припинення вогню .

. Як тільки територіальні питання будуть погоджені, Росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою . Про дипломатичні шляхи нічого не сказано.

. Про дипломатичні шляхи нічого не сказано. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участю США та над Каховською ГЕС . Також Київ отримує безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.

за участю США . Також Київ отримує безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою. Жодних обмежень на економічне співробітництво України та її партнерів.

Україна отримає компенсацію, зокрема за рахунок активів Росії. Останні залишаються замороженими, доки РФ не виплатить компенсацію .

. Санкції щодо Росії можуть бути поступово пом’якшені після досягнення стійкого миру. Якщо РФ порушить угоду, санкції відновлюються .

після досягнення стійкого миру. Якщо РФ порушить угоду, . Усі країни ОБСЄ проведуть переговори щодо європейської безпеки.

Видання зазначають, що різниця між планами США та Європи доволі велика. Наводиться низка моментів, які яскраво ілюструють, що саме змінилося у порівнянні з планом США: