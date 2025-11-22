ua en ru
Свириденко анонсувала перезавантаження управління в оборонці: що відомо

Субота 22 листопада 2025 16:20
UA EN RU
Свириденко анонсувала перезавантаження управління в оборонці: що відомо Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Едуард Ткач

Кабмін ухвалив чергові рішення, які направлені на перезавантаження управління в енергетичному секторі, а також розпочнуть перезавантаження в оборонній сфері.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

"Сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, про які домовилися на нараді з президентом. Продовжуємо системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинаємо в оборонній сфері", - йдеться у повідомленні.

Свириденко уточнила, що Кабмін:

  • дав старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. За словами прем'єра, будуть регулярні звіти щодо проміжних результатів перевірки;
  • розпочато процес оновлення наглядових рад АТ "УОП", його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ;
  • також Кабмін звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.

Зеленський анонсував аудит в оборонці

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній.

Він розповів, що доручив Свириденко щотижня доповідати про результати аудиту оборонної сфери і так само щотижнево інформувати українське суспільство.

Президент наголосив, що всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам.

Ще передувало

Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ заявили, що викрили в "Енергоатомі" корупційну схему. Зокрема, контрагентів змушували платити відкати, щоб зберегти статус постачальника і не тільки.

Як наслідок, Кабмін України вирішив розпустили наглядову раду "Енергоатому", а віце-президента компанії Якоба Хартмута відсторонили від посади. Окрім Свириденко повідомила, що буде проведено перевірку найбільших державних компаній.

Пізніше стало відомо, що у "Енергоатомі" почався аудит. Зокрема, ДАСУ перевірить діяльність апарату управління підприємства, 10 філій компанії, зокрема трьох АЕС, у період з 2023 по 2025 роки.

