Україна повернула з Білорусі 31 цивільного, звільнених з в'язниці

Україна сьогодні, 22 листопада, повернула з Білорусі 31 цивільного, які були засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. У результаті успішних переговорів вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь", - заявили у Координаційному штабі.

Повідомляється, що в Україну повертаються жінки та чоловіки, затримані на території Білорусі, та засуджені до різних термінів ув’язнення – від 2 до 11 років.

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки – 18 років, найстаршому – 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ", - йдеться у повідомленні штабу.

Також повідомляється, що всі визволені українці отримають необхідну медичну допомогу та реабілітацію.