Головна » Життя » Суспільство

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного, звільнених з в'язниці

Субота 22 листопада 2025 13:06
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного, звільнених з в'язниці
Автор: Константин Широкун

Україна сьогодні, 22 листопада, повернула з Білорусі 31 цивільного, які були засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. У результаті успішних переговорів вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь", - заявили у Координаційному штабі.

Повідомляється, що в Україну повертаються жінки та чоловіки, затримані на території Білорусі, та засуджені до різних термінів ув’язнення – від 2 до 11 років.

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки – 18 років, найстаршому – 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ", - йдеться у повідомленні штабу.

Також повідомляється, що всі визволені українці отримають необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України, вони сьогодні повернуться на батьківщину. Також були помиловані два католицькі священики. Повідомляється, що їх звільнення відбулося на прохання папи римського Лева XIV.

Окрім того, у червні цього року Білорусь на прохання Трампа звільнила 14 ув'язнених. Серед них був білоруський опозиціонер Сергій Тихоновський.

Також 11 вересня президент Литви Гітанас Науседа розповів, що в Білорусі звільнили ще одразу 52 ув'язнених. Паралельно у ЗМІ була інформація, що США найближчим часом знімуть санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", що і сталося цього тижня - 4 листопада.

Варто зазначити, що в серпні між Трампом і Лукашенком відбулася телефонна розмова. Вони обговорювали тоді питання звільнення політичних в'язнів і не тільки. Це сталося напередодні саміту лідерів США і РФ в Анкориджі.

