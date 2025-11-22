Румунія піднімала у повітря літаки F-16 через атаку РФ на Одеську область
Румунія підіймала пару винищувачів F-16 на фоні російської атаки дронів по Одеській області сьогодні вночі, 22 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Румунії.
"Два винищувачі F-16 Fighting Falcon були підняті в повітря в ніч з 21 на 22 листопада з 86-ї авіабази для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною в контексті атак, здійснених Російською Федерацією поблизу річкового кордону з Румунією", - зазначили у Міноборони країни.
Зазначається, що о 01:33 було надіслано повідомлення Ro-Alert для півночі повіту Тулча після посилення атак та виявлення безпілотників в районі Ізмаїла.
Вторгнень безпілотників у повітряний простір Румунії не зафіксовано, а літаки F-16 Fighting Falcon повернулись на 86-ту авіабазу в Борчі о 3:42.
"Ми постійно контактуємо з нашими союзниками, обмінюємося оперативною інформацією в режимі реального часу та діємо рішуче, щоб гарантувати безпеку Румунії та східного флангу НАТО", - додали у оборонному відомстві.
Раніше повідомлялось, що під час нічної комбінованої атаки росіян на Україну 19 листопада один безпілотник на 8 км залетів на територію Румунії, через що у повітря підіймали літаки F-16 та Eurofighter.
Обстріл РФ 22 листопада
Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 22 листопада, атакували територію України ударними безпілотниками. Під ударом переважно були східні та південні області.
За даними Повітряних сил, у ніч на 22 листопада противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, та 104 ударними дронами типу Shahed та "Гербера". Протиповітряною обороною збито, або подавлено 89 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.
Так, зранку стало відомо, що росіяни вночі атакували ударними безпілотниками пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, через обстріл він тимчасово не працює.
Повідомляється, що через ворожі удари міжнародний пункт пропуску тимчасово призупиняє роботу.
"Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків. Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - йдеться у повідомленні.
Російські війська також вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами. В результаті обстрілу виникли пожежі, пошкоджено ЛЕП, є поранена.