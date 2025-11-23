ЗСУ зачистили центр Покровська, ворогу не вдається закріпитися, - ДШВ
Українські захисники зберігають позиції у центрі Покровська та зачистили від ворога райони залізничного вокзалу, педагогічного училища і скверу Соборний. Росіянам не вдається закріпитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися", - повідомили у ДШВ.
До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ.
Зокрема, днями зачистку від ворожої присутності провів 425-й окремий штурмовий полк "Скала" у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.
Зазначається, що це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати.
Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 - поранені.
Бої за Покровськ
Нагадаємо, вже тривалий час епіцентром боїв у Донецькій області залишається Покровський напрямок, де російські війська намагаються оточити місто з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.
Окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ Донецької області. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.
Водночас українські війська проводять контрнаступальні дії та захищають свої позиції.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наразі про контроль російських окупантів над містом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.
За його словами, росіяни намагаються прориватися до багатоповерхівок у Покровську та Мирнограді. Військове командування України вже підготувало заходи проти таких планів ворога.
Раніше 7 корпус ДШВ повідомляв, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ і захопити населений пункт Гришине, що розташований на північному заході від міста.
Захопити сам Покровськ росіянам не вдається, вони не можуть продавити оборону міста.
Окрім того, як розповіли у ДШВ, російські війська "сточуються" у Покровську. Ворог підтягнув оперативні резерви, щоб поповнити втрати серед особового складу.