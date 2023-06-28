США виділили Україні новий пакет допомоги, а РФ обстріляла Краматорськ: новини за 27 червня

Війна Росії проти України: останні новини

Внаслідок удару по Краматорську є жертви, понад 40 поранено

Росіяни прицільно обстріляли місце скупчення людей у Краматорську, внаслідок цього загинуло чотири особи.

Окупанти атакували заклад харчування у центрі міста, під завалами опинились десятки людей. В результаті цього щонайменше 42 людини отримали поранення, серед загиблих є дитина.

США надають новий військовий пакет для України. Що до нього увійде

Сполучені Штати Америки (США) оголосили про чергову військову допомогу для України. З початку повномасштабного російського вторгнення це вже 41-й пакет, його вартість оцінюється в 500 млн доларів.

У відомстві наголосили, що допомогу Україні надають у рамках скорочення озброєнь США.

"Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ", - уточнюють у Пентагоні.

Зеленський звільнив гендиректора "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський вчора, 27 червня, звільнив з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

Указом №357/2023 Зеленський звільнив Гусєва з посади.

Зазначається, що це відбулось згідно з поданою заявою.

Перевірка укриттів у Києві: Кабмін підтримав догани Кличку та начальнику КМВА

Кабінет міністрів підтримав ініціативу, згідно з якою догани отримують мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Віталій Попко.

Наступальні дії тривають 4-й день. Маляр пояснила, що ускладнює звільнення Бахмута

Російські військові зайняли укріплення та опорні пункти, які раніше готували українські захисники у районі Бахмута. Тому для звільнення населених пунктів на цьому напрямку потрібно більше зусиль та часу.

Вона повідомила, що під час планування наступальних дій на сході українські захисники враховували факт протиріч між ПВК "Вагнера" та російською владою.

"Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4-й день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили", - написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр

За її словами, звільнення Бахмутського напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.

Ярмоленко повернувся в "Динамо" після 6-річної перерви

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відновить виступи в складі рідної команди – київського "Динамо". Останні 6 сезонів вінгер провів у чемпіонатах Німеччини, Англії та ОАЕ.

33-річний футболіст підписав контракт зі столичним грандом. Повноправним гравцем "Динамо" він стане 1 липня.

Ярмоленко залишився підпис під 2-річною угодою з "біло-синіми". Після завершення контракту з киянами він нібито стане спортивним директором клубу. "Динамо" вінгер дістався безкоштовно, оскільки по завершенні сезону в складі еміратського "Аль-Айна" став вільним агентом.

ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія захопила за зиму, - Воллес

Українські військові в межах літньої кампанії зі звільнення територій вже відвоювали близько 300 квадратних кілометрів. Це більше, ніж Росія окупувала у період свого "масштабного" зимового наступу.

"У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ", - сказав міністр оборони Великобританії Бен Воллес

Законодавці США тиснуть на Байдена щодо відправки касетних боєприпасів Україні

Двопартійна група законодавців закликає адміністрацію президента США Джо Байдена надіслати Україні касетні боєприпаси, що може допомогти Києву прорвати укріплені російські лінії, які пригальмували поточний контрнаступ.

Двопартійна група на чолі Гельсінської комісії у п'ятницю надіслала Байдену лист, у якому закликала Білий дім надіслати Україні вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення, більш відомі під абревіатурою DPICM, для допомоги у контрнаступі.

Таку зброю можна використовувати для пострілів з артилерійських гармат і розкидання на поле бою до 88 бомб. Це б допомогло Україні прорізати російські танки та окопані позиції. Але якщо їх не прибрати, бомби можуть залишатися вбивати та калічити цивільних ще довго після того, як бойові дії припиняться.

Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені Нідерландів

Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.