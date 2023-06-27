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Окупанти обстріляли Авдіївку та Костянтинівку: одна людина дістала поранення

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Донецька область, Вівторок 27 червня 2023 21:13
Окупанти обстріляли Авдіївку та Костянтинівку: одна людина дістала поранення Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні, 27 червня, обстріляли Авдіївку і Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Лінія фронту під обстрілами, Авдіївка сьогодні зазнавала численних артобстрілів", - йдеться у заяві.

За словами Кириленка, по місту Костянтинівка о 19:10 було здійснено артилерійський обстріл.

"Одна цивільна людина зазнала поранення, вся медична допомога надається", - додав глава області.

Обстріли Донецької області

Російські війська не залишають спроби повного захоплення Донецької області. Населені пункти регіону постійно перебувають під обстрілами. Останнім часом від обстрілів страждають навіть ті міста та села, які знаходяться у відносному тилу.

Російські військові сьогодні, 27 червня, завдали ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" в район закладу харчування, в ньому перебувало багато людей.

Також троє людей загинули і трьох людей було поранено після обстрілу Краматорська та Костянтинівки Донецької області вранці в середу, 14 червня.

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