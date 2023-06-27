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Зеленський звільнив гендиректора "Укроборонпрому"

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Вівторок 27 червня 2023 20:22
Зеленський звільнив гендиректора "Укроборонпрому" Фото: Юрій Гусєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 червня, звільнив з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

Указом №357/2023 Зеленський звільнив Гусєва з посади.

Зазначається, що це відбулось згідно з поданою заявою.

Міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін повідомив, що безперервна та стабільна робота найбільшого оборонного виробництва країни критично важлива для нашого війська.

"Попереду "Укроборонпром" чекають залізні зміни та суттєве посилення", - написав міністр.

Юрій Гусєв - працював в різних органах державної влади, в Міністерстві оборони України, був головою Херсонської обласної державної адміністрації. Директором "Укроборонпрому" він став у грудні 2020 року.

Реформа "Укроборонпрому"

РБК-Україна повідомляло, що у березня Кабмін почав реформу "Укроборонпрому" для підвищення ефективності ОПК України.

У травні стало відомо, що Державний концерн "Укроборонпром" перетворять на акціонерне товариство, яке буде повністю належати державі.

Зазначається, що на місці концерну постане сучасна високотехнологічна оборонна компанія, що буде централізовано керувати провідними підприємствами галузі за напрямками бронетехніки, авіабудування та авіаремонту, морських та радарних систем, високоточного озброєння та боєприпасів.

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Володимир Зеленський Укроборонпром
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