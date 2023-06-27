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У Силах оборони анонсували результати на фронті, які всіх порадують

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Вівторок 27 червня 2023 14:03
У Силах оборони анонсували результати на фронті, які всіх порадують Фото: Наталія Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС не завдав Силам оборони України того клопоту, на який розраховували загарбники. Наші бійці вкладаються у план контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк на брифінгу.

Вона зауважила, що підрив ГЕС не завдав ЗСУ такого клопоту, на який розраховували росіяни. Проте певні зміни в бойовій роботі відбулися. При цьому, за словами Гуменюк, такі зміни вкладаються в той глобальний план, з того самого "страшного просування" Сил оборони, який так лякає загарбників.

Речниця зазначила, що росіяни продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа, яку вони спричинили, не зупинить ЗСУ.

"Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують, я впевнена", - сказала Гуменюк.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Через підрив росіянами ГЕС 6 червня підтопило десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Та найбільше постраждав лівий окупований берег Дніпра. При цьому росіяни не проводили евакуацію населення.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що через російський теракт загинула щонайменше 21 людина.

При чому зниклими безвісти внаслідок після ГЕС вважаються 109 людей.

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Каховська ГЕС Війна Росії проти України
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