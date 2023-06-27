У Білорусі створять навчально-бойові центри для підготовки своїх та російських військових

Режим диктатора Олександра Лукашенка вирішив створити навчально-бойові центри, де тренуватимуть білоруських та російських військових.

Про це йдеться в проекті угоди між РФ і РБ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мая краіна Беларусь ".

Таку ініціативу нижня палата парламенту Білорусі має ратифікувати вже завтра, 28 червня.

У проекті угоди наголошується, що навчально-бойові центри нібито відповідають цілям підтримки миру та стабільності у Росії.

Зарплати солдатам виплачуватиме та країна, звідки вони прибули. Але при цьому кошти на забезпечення харчуванням, речами та медичними послугами братимуть з бюджету Білорусі.

Участь Білорусі у війні проти України

Нагадаємо, Білорусь є непрямим учасником війни Росії проти України. Вона надала солдатам країни-агресора свою територію для того, щоб вони вторглися на територію нашої держави 24 лютого 2022 року.

Російські окупанти неодноразово били ракетами по території України з Білорусі у перші місяці війни.

Білоруський режим всіляко підтримує агресію проти нашої країни і зараз, зокрема, на полігонах РБ продовжують тренувати російських солдатів для війни.