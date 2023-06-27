Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені Нідерландів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Компанія Rheinmetall оголосила, що замовлення становить тризначне число мільйонів євро. Також було досягнуто відповідної домовленості з федеральним урядом Німеччини.

Зазначається, що п ерший з 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта - протягом 2024 року.

Йдеться про танки Leopard 2A4, які Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних державах, що мали їх на озброєнні.

Танкова коаліція для України Союзники України створили танкову коаліцію для того, щоб озброїти українських військових більш сучасною технікою. Влада низки європейських країн і Канада ухвалили рішення передати Україні німецькі Leopard 2, частина з яких уже прибула. При цьому в середині червня Україна просила у Німеччини більше танків Leopard 2 для контрнаступу. До того ж, наприкінці минулого місяця Іспанія оголосила про постачання ще чотирьох Leopard 2 Україні.

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