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Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені Нідерландів

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Вівторок 27 червня 2023 11:53
Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені Нідерландів Фото: Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені Нідерландів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Компанія Rheinmetall оголосила, що замовлення становить тризначне число мільйонів євро. Також було досягнуто відповідної домовленості з федеральним урядом Німеччини.

Зазначається, що перший з 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта - протягом 2024 року.

Йдеться про танки Leopard 2A4, які Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних державах, що мали їх на озброєнні.

Танкова коаліція для України

Союзники України створили танкову коаліцію для того, щоб озброїти українських військових більш сучасною технікою. Влада низки європейських країн і Канада ухвалили рішення передати Україні німецькі Leopard 2, частина з яких уже прибула.

При цьому в середині червня Україна просила у Німеччини більше танків Leopard 2 для контрнаступу.

До того ж, наприкінці минулого місяця Іспанія оголосила про постачання ще чотирьох Leopard 2 Україні.

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