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В районі окупованої Кам'янки Запорізької області пролунав потужний вибух, - Андрющенко

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Запорізька область , Вівторок 27 червня 2023 23:10
В районі окупованої Кам'янки Запорізької області пролунав потужний вибух, - Андрющенко Фото: в районі окупованої Кам'янки Запорізької області пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 27 червня в районі тимчасово окупованої Кам’янки Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Надходить обережна інформація від партнерів, що вибух відбувся в районі Кам’янки Запорізької області. Тоді там щось добряче гепнуло з урахуванням відстані до Урзуфу та Бердянську, які чули ці вибухи", - написав Андрющенко.

Він додав, що наразі продовжують з’ясовувати деталі вибуху.

"Але вже точно зрозуміло, що в окупантах обличчя пішло хвилею", - зазначив радник мера Маріуполя.

В районі окупованої Кам'янки Запорізької області пролунав потужний вибух, - АндрющенкоФото: відстань від Кам'янки до Урзуфу та Бердянську (t.me/andriyshTime)

Вибухи на окупованих територіях Запорізької області

Нагадаємо, сьогодні в окупованих Бердянську і Приморську Запорізької області також лунали вибухи.

Варто зазначити, що окупанти захопили Бердянськ у перші тижні повномасштабного вторгнення. Росіяни перетворили порт Бердянська у свою військову базу.

Проте дедалі частіше в окупованому місті лунають вибухи. Так, зокрема, нещодавно у районі Бердянська та поблизу чули вибухи. Повідомлялося про удар по місцю зосередження окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.

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