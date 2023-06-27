Сирський показав, як снайпер знищив російського спостерігача з 250 м в районі Бахмута
Українські снайпери не бояться близько підбиратися до ворога, влучно стріляючи окупантами навіть уночі. Так, один із снайперів знищив ворожого спостерігача з 250 м у районі Бахмута.
Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Бахмутський напрямок. Працюють снайпери групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", - розповів він.
За даними генерала, окупант був знищений з 250 метрів.
"Прекрасна робота", - констатував Сирський.
Ситуація в районі Бахмута та на Бахмутському напрямку
Зазначимо, що українські сили оборони продовжують просуватися в районі Бахмута та на цьому напрямі. Як розповіли прикордонники, важливим завданням тут є знищення ворожої піхоти.
Снайпери у цьому аспекті відіграють важливу роль. Так, буквально нещодавно генерал Сирський показав, як український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м на Бахмутському напрямку. Крім того, група снайперів знищила живу силу противника та з 380 м у цьому районі.
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