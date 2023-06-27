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Екс-поліцейський із Маріуполя воював проти ЗСУ, його відправили до в'язниці на 12 років

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Донецька область, Вівторок 27 червня 2023 23:00
Екс-поліцейський із Маріуполя воював проти ЗСУ, його відправили до в'язниці на 12 років Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній поліцейський із Маріуполя перейшов на бік окупантів і почав воювати проти ЗСУ. Його взяли в полон і відправили до в'язниці на 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Обставини справи

У березні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України, молодший інспектор взводу реагування Маріупольського міжрайонного відділу поліції охорони в Донецькій області проігнорував вказівку керівництва та відмовився евакуюватись із міста Маріуполя.

Після того, як засуджений свідомо залишився на тимчасово окупованій території, у травні того ж року його звільнили з правоохоронного органу.

Екс-поліцейський із Маріуполя воював проти ЗСУ, його відправили до в'язниці на 12 років

Він пішов на співпрацю з представниками НЗФ "ДНР". Чоловік обійняв псевдопосаду поліцейського-водія "Маріупольського міського відділу державної служби позавідомчої охорони УДСПО МВС "ДНР".

Обставини затримання

У листопаді його з іншими так званими правоохоронцями відправили воювати проти ЗСУ. У червні 2023 року під час деокупації села Нескучного Донецької області чоловіка затримали українські захисники.

Яке покарання отримав колишній поліцейський

Судом ухвалено обвинувальний вирок експоліцейському за колабораційну діяльність. Його засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також його позбавлено права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаною із виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади й місцевого самоврядування, строком на 15 років.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також раніше в Україні засудили суддю з Криму до 12 років тюрми за державну зраду. Вона у 2014 році суддя у Криму перейшла на бік окупантів та почала "працювати" у фейковій установі.

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