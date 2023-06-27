Перевірка укриттів у Києві: Кабмін підтримав догани Кличку та начальнику КМВА

Кабінет міністрів підтримав ініціативу, згідно з якою догани отримують мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Віталій Попко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.

Крім Кличка та Попко догани також оголосили:

голові Голосіївської районної у місті Києві держадміністрації Сергію Садовому;

голові Оболонської районної у місті Києві держадміністрації Кирилу Фесику;

голові Печерської районної у місті Києві держадміністрації Наталі Кондрашовій;

голові Солом'янської районної у місті Києві держадміністрації Ірині Чечотці;

першому заступнику голови Дарницької районної у місті Києві держадміністрації Миколі Калашнику;

першому заступнику Шевченківської районної у місті Києві держадміністрації Олександру Поповцеву.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня російські окупанти намагалися вдарити по Києву балістичними ракетами. Усі повітряні цілі були збиті українськими захисниками, але у кількох районах столиці впали уламки.

Внаслідок пригоди загинули дві жінки та одна дитина - вони не могли потрапити в укриття в поліклініці, оскільки воно було закрите.

Внаслідок розслідування чотирьох осіб було затримано - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

При цьому в Україні провели перевірку всіх укриттів, за підсумками якої Рада нацбезпеки та оборони обговорила кадрові та дисциплінарні рішення. Сьогодні ці рішення підтримав Кабмін.