США готуються передати Україні ППО Patriot та ліквідація ОАСК: новини за 13 грудня

США фіналізують плани щодо початку постачання в Україну систем ППО Patriot, пише СNN. Тим часом Верховна рада підтримала ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 13 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

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США завершують плани щодо відправлення ППО Patriot до України, - CNN

США завершують підготовку планів щодо постачання систем ППО Patriot в Україну. Про передачу можуть оголосити вже цього тижня, повідомляє CNN.

За інформацією видання, плани ще має затвердити голова Пентагону США Ллойд Остін. Після цього їх відправлять на підпис до президента США Джо Байдена.

Рада підтримала ліквідацію скандального ОАСК

Верховна рада сьогодні, 13 грудня, схвалила ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва. За відповідне рішення проголосували 310 депутатів.

Президент України Володимир Зеленський вже підписав документ.

Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході, незважаючи на зміну тактики, - ВСУ

Зміна тактики російських військових ускладнює завдання українських захисників, але вони все одно не можуть прорвати ЗСУ на сході, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, найманці з досвідом з ПВК "Вагнер" навчають новоприбулих окупантів базовим елементам тактики бою, як використовувати місцевість, погоду.

"Це дещо ускладнює нашу роботу, але сказати, що вони повністю перейшли на тактику, яка може переламати перебіг подій, я б не сказав", - наголосив Череватий.

До Білорусі прилетіли російські винищувачі МіГ-31, - моніторингова група

Росія перекинула до Білорусі свої винищувачі МіГ-31К. Вони можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал".

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у повітряний простір Білорусі увійшли три винищувачі МіГ-31К, вони прямували на військовий аеродром у Мачулищах.

"Сигнал єдності": усі 27 країн ЄС підтримали надання Україні 18 млрд євро

Країни Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Рішення підтримали одноголосно всі 27 членів.

"Всі 27 країн Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Важливий сигнал єдності. Болотяні риси його не зруйнують", - написав керівник ОП Андрій Єрмак.

Зенітки та засоби боротьби з дронами: Британія виділила новий пакет допомоги Україні

Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних знарядь та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, у тому числі десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.