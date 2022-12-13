Зенітки та засоби боротьби з дронами: Британія виділила новий пакет допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністерства закордонних справ Британії.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами", - йдеться у повідомленні міністерства.

Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Борис Джонсон закликав передати Україні необхідну зброю, аби закінчити війну у 2023 році.

Також раніше ми писали, що Росія продовжує виготовляти високоточні ракети під час ведення повномасштабної війни проти України. За місяць країна-агресор виробляє близько 40 нових ракет.

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