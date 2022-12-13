Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ

Зміна тактики російських військових ускладнює завдання українських захисників, але вони все одно не можуть прорвати ЗСУ на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що тепер загарбники діляться на підгрупи, які окремо штурмують, а інші в цей час прикриваються вогнем.

За словами Череватого, швидше за все, ЗСУ змусили росіян змінити тактику. Він зазначив, що українці використовують тактику малих груп ще з боїв під Києвом.

Наразі найманці з досвідом з ПВК "Вагнер" навчають новоприбулих окупантів базових елементів тактики бою, як використовувати місцевість, погоду.

"Це дещо ускладнює нашу роботу, але сказати, що вони повністю перейшли на тактику, яка може переламити хід подій, я би не сказав. Незважаючи на зміну тактики, їм не вдається найголовніше - системно прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір і зайти вглиб нашого Донбасу і продовжувати окуповувати нашу територію", - сказав Череватий.

За словами полковника, найгарячішою точкою східного фронту залишається Бахмут, де фіксується найбільша інтенсивність ударів противника та намагань прорвати нашу оборону.

При цьому, українські військову фіксують виснаження у ворога запасів боєприпасів 122 та 152 мм, які він змушений вже доставляти з віддалених регіонів.

"Перевага ворога в снарядах суттєво знизилась. Якщо враховувати точність нашої артилерії, то ми десь виходимо на паритет. Тому що наші високоточні системи щодня знищують російські польові склади, казарми та засоби ураження. Наші артилеристи більш вправні, а з отриманням новішої техніки стали більш результативними", - додав він.