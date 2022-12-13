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Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

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Київ, Вівторок 13 грудня 2022 20:59
Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері 13 грудня підписав закон №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної Ради.

Прийнятий 13 грудня закон, крім ліквідації ОАСК, передбачає створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна рада схвалила ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та проголосувала за створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Законопроект про ліквідацію ОАСК було подано президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 року. Натомість глава держави запропонував створити Київський міський окружний адміністративний суд.

При внесенні законопроекту на розгляд президент заявив, що ОАСК - це "суд, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався із поверненням скандалів та дивних рішень, далеких від розуміння справедливості".

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