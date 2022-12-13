Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної Ради.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна рада схвалила ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та проголосувала за створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Законопроект про ліквідацію ОАСК було подано президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 року. Натомість глава держави запропонував створити Київський міський окружний адміністративний суд.

При внесенні законопроекту на розгляд президент заявив, що ОАСК - це "суд, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався із поверненням скандалів та дивних рішень, далеких від розуміння справедливості".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.