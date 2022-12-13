ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія прагне відновити наступальні спроможності до кінця січня - початку лютого, - Кулеба

Новость на русском →
Україна, Вівторок 13 грудня 2022 19:49
Росія прагне відновити наступальні спроможності до кінця січня - початку лютого, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росія сподівається, що зможе відновити свої військові спроможності до кінця січня - початку лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба спрогнозував, що Росія прагне зібрати всі сили, аби відновити свої наступальні спроможності у зазначений період.

"Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників і рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну", - додав він.

Проте, за словами Кулеби, Україна робить усе можливе, аби цьому завадити.

Днями РБК-Україна повідомило, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає достатньо озброєння, то війна може продовжитися. Крім того, він підкреслив, що не потрібно уроків моралі за удари по території РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба МИД Украины
NEWS
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу