Прикордонники у Донецькій області зупинили ворожу ДРГ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Державної прикордонної служби України.

"Проте, рухаючись лісосмугою, потрапили у засідку прикордонників. Раптовим нападом наші бійці завдали противнику втрат й змусили ДРГ відступити", - йдеться у повідомленні.

Як пише ДПСУ, у Донецькій області окупанти спробували прорвати лінію оборони українських захисників.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що українські прикордонники у районі Бахмута Донецької області збили російський літак Су-34.

Раніше ми писали, що українські військові продовжують нищити російських загарбників. Сили оборони 28 листопада збили два ворожі літаки.

Також нагадаємо, що українським захисникам вдалося знешкодити ворожий квадрокоптер у Донецькій області. Для цього використовували антидронову рушницю.

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