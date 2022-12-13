ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ ліквідували понад 95 тисяч російських військових, - Генштаб

Новость на русском →
Вівторок 13 грудня 2022 09:35
ЗСУ ліквідували понад 95 тисяч російських військових, - Генштаб Фото: ЗСУ ліквідували понад 95 тисяч російських військових (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські захисники минулої доби ліквідували півтисячі окупантів. Усього з початку війни втрати російської армії становили 95 260 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 13.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 2966 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 5930 (+2) од.,
  • артилерійських систем - 1931 (+2) од.,
  • РСЗВ - 404 (+7) од.,
  • засоби ППО - 211 (+0) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+10),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од.,
  • спеціальна техніка - 170 (+1).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу ЗСУ відбили 16 атак росіян на Донбасі, а українська авіація завдала 5 ударів по місцях скупчення сил росіян.

Також ми писали, що високопосадовці урядовців США, можливо, коригують свої оцінки здатності України проводити контрнаступальні операції цієї зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
DAILY
Ігор Клименко: В Україні більше темряви, але й більше поліцейських на вулицях
Юлія Акимовакоресподент Ігор Клименко: В Україні більше темряви, але й більше поліцейських на вулицях