ЗСУ ліквідували понад 95 тисяч російських військових, - Генштаб

Українські захисники минулої доби ліквідували півтисячі окупантів. Усього з початку війни втрати російської армії становили 95 260 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу ЗСУ відбили 16 атак росіян на Донбасі, а українська авіація завдала 5 ударів по місцях скупчення сил росіян.

Також ми писали, що високопосадовці урядовців США, можливо, коригують свої оцінки здатності України проводити контрнаступальні операції цієї зими.

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