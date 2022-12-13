Росіяни посилюють мобілізацію в ОРДО та продовжують обстріли позицій ЗСУ: зведення Генштабу

Що сьогодні відбувалося на фронті:

на Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася, ознак формування наступальних угруповань противника немає;

на Сіверському та Слобожанському напрямках були обстріли в районі Середини-Буди і Рясного Сумської області, а також Стрілечої, Стариці, Амбарного, Вільхуватки, Дворічної і Красного в Харківській області;

на Куп’янському напрямку росіяни з танків та всього спектру артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка Луганської області;

на Лиманському напрямку окупанти били з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області;

на Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області;

на Авдіївському напрямку під обстріли з танків та артилерії різних типів потрапили райони майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;

на Новопавлівському напрямку окупанти з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали райони поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області;