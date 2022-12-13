Росіяни посилюють мобілізацію в ОРДО та продовжують обстріли позицій ЗСУ: зведення Генштабу
Російські війська протягом 13 грудня обстрілювали позиції Збройних сил України та населені пункти вздовж всієї лінії фронту. Водночас не було спроб штурмів та наступів з боку окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Що сьогодні відбувалося на фронті:
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на Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася, ознак формування наступальних угруповань противника немає;
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на Сіверському та Слобожанському напрямках були обстріли в районі Середини-Буди і Рясного Сумської області, а також Стрілечої, Стариці, Амбарного, Вільхуватки, Дворічної і Красного в Харківській області;
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на Куп’янському напрямку росіяни з танків та всього спектру артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка Луганської області;
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на Лиманському напрямку окупанти били з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області;
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на Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області;
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на Авдіївському напрямку під обстріли з танків та артилерії різних типів потрапили райони майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;
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на Новопавлівському напрямку окупанти з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали райони поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області;
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на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обстрілювали позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Під вогонь танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії потрапили райони понад 25-ти населених пунктів, зокрема Херсон.
За інформацією Генштабу ЗСУ, через втрати окупанти намагаються доукомплектувати свої підрозділи на Донбасі шляхом посилення мобілізації на окупованих територіях.
"На території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою "бронь" у військових квитках", - розповіли в Генштабі.
Нагадаємо, в Запорізькій області українські військові ліквідували "верхівку" 58-ї армії Росії.
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