Союзник з "унікальною позицією". Чому Ізраїль не поспішає з військовою допомогою Україні

Ізраїль пішов на зближення з Україною

Саме такий висновок можна зробити з крайніх заяв президента Володимира Зеленського на цю тему. На прес-конференції до річниці повномасштабної війни він наголосив, що історично Україна та Ізраїль мають чудові стосунки. Але зараз потрібна підтримка не лише від населення, а й від політиків та державних структур.

За його словами, протягом року було багато переговорів на різних рівнях, публічно та непублічно, у різних форматах та на різних територіях. Одна з перешкод - непроста ситуація у відносинах Ізраїлю з Росією, яка, зокрема, стосується Ірану та Сирії.

"Але я дуже хотів би, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб вони обрали бік. І звичайно, я б дуже хотів, щоб бік України", - зазначив Зеленський.

Його також просили прокоментувати, чи Ізраїль допомагає нівелювати іранську підтримку Росії, але він відмовився відповідати, оскільки "не може підставити поліпшення відносин, яке вже почалося".

Ймовірно, останньому сприяла лютнева поїздка міністра закордонних справ Елі Коена до України. У його рамках він відвідав Бучу та Бабин Яр, а також запустив роботу посольства. Але головне - підтвердив, що Ізраїль продовжить стояти на боці українського народу.

На зустрічі із Зеленським обговорювалося поглиблення співпраці з різних напрямків, участь у повоєнному відновленні та формула миру. За словами глави українського МЗС Дмитра Кулеби, у питанні миру сторони розуміють один одного. А Ізраїль, як ніхто інший, знає, що справжній мир може існувати лише за наявності достатньої сили для його захисту.

Незважаючи на позицію з присмаком нейтральності, Україна вважає Ізраїль своїм союзником.

"Ми все ще віримо, що Ізраїль є дружньою державою", - заявив український посол Євген Корнійчук у недавньому інтерв'ю The Times of Israel.

Елі Коен і сам каже, що у його країни "унікальна позиція", оскільки Ізраїль змушений балансувати між підтримкою України та своїми зв'язками з Росією. По-перше, у Росії проживає велика кількість євреїв. По-друге, Росія є великим гравцем у близькосхідному регіоні, особливо у Сирії.

Особливі відносини у сфері безпеки з Росією

На сьогодні Ізраїль не готовий постачати Україні зброю та приєднуватися до західних санкцій через ризик зірвати угоди з Росією у сфері безпеки. Зокрема, Москва дозволяє завдавати удари по іранських об'єктах у Сирії, а також переривати ланцюжки поставок іранської зброї в інтересах ізраїльської національної безпеки.

У грудневому інтерв'ю The Washington Post посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський підтвердив, що ці домовленості спричиняють непереборні обмеження щодо військової підтримки.

"Жоден уряд не збирається ставити під загрозу цей інтерес заради будь-кого, включаючи українців", - зазначив він.

За його словами, Ізраїль не є учасником НАТО, тому його ситуація набагато тендітніша порівняно із західними союзниками України.

З іншого боку, публічно не повідомляють про російський інтерес у цій угоді. У грудні 2022 року ізраїльський телеканал "Кан-11" із посиланням на джерела повідомив, що Москва просила не заважати перекиданню російських озброєнь зброї з Сирії для війни в Україні і взагалі не втручатися у процеси. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Ще одне питання стосується далекоглядності ізраїльської політики. Останнім часом суттєво зросла залежність Росії від військово-промислового комплексу Ірану - для ударів по Україні вже використали сотні дронів "Шахед", а іноземні розвідки не виключають постачання балістичних ракет. Виходить, що РФ одночасно заплющує очі на ізраїльські удари в Сирії і розвиває військовий потенціал Ірану - одного з головних противників Ізраїлю на Близькому Сході.

Видання Politico вважає, що новий уряд на чолі з Біньяміном Нетаньяху навряд чи радикально змінить позицію щодо російсько-української війни. І продовжить балансувати, "щоб не засмучувати Росію".

Професор Школи передових міжнародних досліджень Університету Джона Хопкінса Раффаела дель Сарто в коментарі виданню зазначила, що домовленість щодо дій у Сирії могла б опинитися під загрозою, якщо Ізраїль наважився б на військову допомогу Україні. Таким чином, країна продовжить протистояти наполегливим закликам, навіть якщо вони стосуються оборонних озброєнь.

Проте постачання іранських безпілотників не на жарт стривожили Ізраїль та Захід. За даними Politico, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та держсекретар Ентоні Блінкен обговорювали це з ізраїльською стороною під час візиту до Єрусалиму. Але, очевидно, їхніх доводів було недостатньо для посилення підтримки України.

На думку експертів, Ізраїль міг би зробити більше, якби Вашингтон стримав критику його дій щодо палестинців. Оскільки адміністрація Джо Байдена обіцяла і надалі "викривати порушення прав людини".

Хоча посол Ізраїлю в Україні Мікаель Бродський не відкидає, що Росію можуть засмутити визнанням державою-терористом.

"Я знаю, що зараз обговорюються питання визнання Росії державою-терористом у низці країн і, якщо така пропозиція буде зроблена в рамках ООН, то ми виробимо нашу позицію з цього питання", - говорив він у лютому, але застеріг від будь-яких передчасних визначень.

Питання військових поставок досі не закрите

Новий уряд Ізраїлю посилає змішані сигнали на цю тему. Прем'єр Біньямін Нетаньяху називав президента Росії Володимира Путіна своїм другом, але ще під час передвиборчої кампанії натякав на можливий перегляд політики щодо постачання зброї до України.

Вже після вступу на посаду він заявив, що розглядає можливість надання військової допомоги. Не вдаючись до деталей, Нетаньяху також наголосив, що протидіє виробництву зброї, яка використовується проти України. Ймовірно, малися на увазі недавні удари по військових заводах на території Ірану.

Крім того, він не заперечував проти того, щоб США передали Україні близько 250 000 снарядів, що зберігалися на складах в Ізраїлі. І досі не відкидає можливості передачі протиракетного комплексу "Залізний купол".

"Я вивчу можливість і відповім з цього приводу у найбільш адекватній манері. Розгляну відповідно до наших національних інтересів", - заявив Нетаньяху, натякнувши на те, що йому потрібно більше часу.

Крім "Залізного купола", українська сторона зацікавлена і в інших протиповітряних системах, наприклад, у "Пращі Давида" та MIM-23 Hawk. Останні Україна вже отримує від інших союзників, але запит щодо "яструбів" направляли США, на що отримали відмову.

За даними Axios, зняті з озброєння Hawk на сьогодні перебувають у неробочому стані через тривале зберігання без належного обслуговування. Ці системи були закуплені у США ще у 1960-х роках для захисту від авіаударів Єгипту та Сирії. Український посол Євген Корнійчук уточнив, що у цьому не було "злого наміру".

"Ми це питання опрацьовували з Міноборони Ізраїлю. Насправді ці системи ще 10 років тому були списані. Військовий аташе їздив, мацав руками і підтвердив, що, на жаль, там уже нема чого передавати. Вони справді 60-х років, і їх просто списали. Це не якийсь злий намір, це питання недоцільності передачі мотлоху, який не працює", - зазначив він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі із ізраїльським колегою заявив, що Київ не має наміру зупинятися і вже направив новий запит уряду Нетаньяху. І насамперед він стосується допомоги у захисті неба.

"Ізраїлю добре відомий наш список військових потреб. Він передавався тому уряду, він передавався цьому уряду. Ми чекаємо на прийняття відповідних рішень", - сказав Кулеба.

Не виключено, що Нетаньяху не поспішає з конкретними рішеннями, оскільки має намір спробувати сили на дипломатичній ниві. За його словами, він готовий зіграти роль посередника між Україною та Росією, якщо його про це попросять. Хоча для цього має бути "слушний час і правильні обставини".

Допомога без переходу "червоних ліній"

Ізраїльський посол Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що його країна з перших днів повномасштабної війни глибоко залучена до гуманітарних зусиль.

"І в цьому сенсі Ізраїль надає колосальну допомогу Україні. З деяких питань навіть більше, ніж інші країни. Наприклад, у питанні психологічної допомоги... З приводу військової допомоги - єдине, що можу сказати: слова президента (Володимира Зеленського, - ред.) про те, що Ізраїль не надає Україні жодної військової допомоги, не відображають картину цілком", - наголосив він.

Крім того, Ізраїль передав польовий госпіталь, десятки тонн медикаментів, каски та бронежилети, приймає на лікування та протезування поранених бійців, а також дітей із онкологічними захворюваннями. У січні також були передані куленепробивні машини швидкої допомоги для рятувальників.

Із найсвіжішого - у найближчі півроку Ізраїль розгорне нову систему оповіщення про повітряні атаки. Очікується, що пілотний проект для Києва завершиться протягом трьох місяців, і днями перше тестування вже було проведено на лівобережній частині столиці.

На відміну від української системи оповіщення, вона побудована на потужних радарах, які визначають напрямок польоту ракети, що допомагає звузити район для оголошення повітряної тривоги.

"Наша система оповіщення настільки точно розроблена, що вона може попереджати про обстріли точково - коли в одному районі міста звучить сирена і люди повинні йти в укриття, а в іншому районі люди сидять у кафе. В Україні це сильно покращить якість життя людей", - Заявив політик Зєев Елькін.

А ізраїльський посол у Німеччині Рон Просор нещодавно натякнув, що українцям просто багато про що не кажуть. За його словами, Ізраїль допомагає, "але за лаштунками і набагато більше, ніж відомо".

***

Як писали ізраїльські ЗМІ, лютнева зустріч міністра Елі Коена з президентом Володимиром Зеленським могла б не відбутися, якби той приїхав із порожніми руками. Тобто не задовольнивши хоча б частину запитів української сторони.

За даними Israel Hayom, зараз в оточенні Біньяміна Нетаньяху серйозно обговорюється можливість поїздки до Києва, але терміни поки не узгоджено. Не виключено, що це означає готовність задовольнити ще більше запитів щодо допомоги та вивести її на новий рівень.