Не можу підставити покращення відносин, - Зеленський про допомогу Ізраїлю Україні

За його словами, Україна та Ізраїль проводять перемовини на різних рівнях та з різним керівництвом. Це відбувається як на публічних, так і не публічних зустрічах.

"І було складно змінити позицію, бо в Ізраїля не проста ситуація з Росією, Іраном, Сирією. Але я дуже хотів, щоб вони були не медіатором, а обрали сторону, сторону України. Я не уявляю, як Ізраїль може підтримувати війну. Я знаю всі відповіді на ваші запитання, але я не можу вам їх дати, бо я не можу підставити покращення відносин між Україною та Ізраїлем, які почались", - сказав Зеленський.